Apple pourrait s’associer à Porsche pour construire des Apple Car

Les rumeurs concernant l’Apple Car ont été nombreuses tout au long de l’année 2021, mais jusqu’à récemment, il n’y avait pas de rumeurs reliant Apple à Porsche. Maintenant, c’est le cas. Une rumeur indique qu’Apple pourrait s’associer à Porsche pour construire ses Apple Car.

Selon l’article de CleanTechnica, la démarche d’Apple vers ses Apple Car comprend l’embauche de l’ancien vice-président de Porsche, Manfred Harrer, « pour aider à développer » l’Apple Car. La production du véhicule devrait commencer dans trois ans.

L’article fait référence à un précédent article qui indiquait que des discussions étaient en cours entre Porsche AG et Apple. Toutefois, l’article ne donnait aucune précision sur les plans selon lesquels Porsche dirigerait la production des Apple Car.

Selon CleanTechnica, cela ne serait pas totalement hors de question puisque Porsche a décidé de construire sa propre plateforme de véhicule électrique. L’entreprise a même tourné le dos à Volkswagen/Audi pour ce faire.

Selon Ming-Chi Kuo, l’entreprise a même dissous son équipe de projet Apple Car afin de se réorganiser stratégiquement en vue d’une éventuelle production de masse d’ici 2025. La réorganisation pourrait avoir lieu dans un délai de 3 à 6 mois.

The Apple Car project team has been dissolved for some time. The reorganization within the next three to six months is necessary to achieve the goal of mass production by 2025.

