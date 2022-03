Apple pourrait finalement mettre fin à l’Apple Watch Series 3 cette année

Apple pourrait s'associer à Porsche pour construire des Apple Car

Comme chaque année, Apple devrait dévoiler une nouvelle version de l’Apple Watch cette année, en même temps qu’une version massive du système d’exploitation qui alimente la smartwatch de la société.

Une nouvelle version de watchOS devrait donc être lancée en 2022, et évidemment, elle apporterait de nouvelles capacités et des raffinements supplémentaires à l’expérience actuelle. Puisque watchOS introduira donc une nouvelle technologie, Apple n’a pas d’autre choix que d’abandonner l’ancienne Apple Watch Series 3. La raison est on ne peut plus simple : ce modèle n’a plus ce qu’il faut pour faire tourner watchOS, et l’appareil restera donc fidèle à la version actuelle du système d’exploitation.

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, qui a un excellent suivi des scoops d’Apple, affirme que l’Apple Watch Series 3 connaîtra donc sa fin de vie au troisième trimestre de l’année, lorsque la nouvelle version de watchOS sera mise en service. Elle sera donc abandonnée peu après avoir atteint l’âge de 5 générations.

Apple Watch Series 3 may go to end-of-life (EOL) in 3Q22 because the computing power can’t meet the requirements of the new watchOS. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 21, 2022

Apple a lancé la Watch Series 3 en septembre 2017, mais la société a décidé de la conserver comme une alternative plus abordable à ses modèles de dernière génération. Elle embarque le chipset S3 et est la plus ancienne montre de la gamme à supporter le dernier WatchOS 8. Mais les composants sont assez vieillots pour supporter les nouvelles mises à jour logicielles. En référence à cela, de multiples utilisateurs ont rapporté combien il est difficile de mettre à jour l’Apple Watch Series 3 avec chaque nouvelle version logicielle. Outre le matériel, le design est également devenu daté, la Series 3 étant la dernière Apple Watch à présenter de grands rebords autour de l’écran.

L’Apple Watch Series 3 a souffert d’un manque d’espace de stockage lorsqu’Apple a lancé WatchOS 7.5 l’année dernière. Il est donc peu probable que la montre soit prise en compte pour la mise à jour WatchOS 9 qui pourrait être dévoilée lors de la WWDC 2022. Apple n’a pas encore annoncé les dates de son prochain événement, mais il pourrait avoir lieu en juin si l’on se fie aux précédents calendriers de la WWDC. Bien que nous nous attendions à avoir un aperçu de la dernière version de Watch OS lors de l’événement, la mise à jour ne sera pas publiée avant l’automne. Cela signifie que WatchOS 9 sera présenté en même temps que les nouveaux appareils Apple Watch.

Apple devrait dévoiler 3 Apple Watch cette année

Selon les rumeurs, Apple dévoilera trois nouvelles smartwatches cette année — l’Apple Watch Series 8, une Apple Watch SE de seconde génération, et une Apple Watch avec une finition robuste. Une rumeur a rapporté que l’Apple Watch avec une finition robuste sera appelée l’édition « Explorer ». Cette montre particulière serait destinée aux athlètes, aux randonneurs et aux amateurs de sports extrêmes. Des fuites ont montré l’Apple Watch Series 8 dans un nouveau design plat, mais rien ne garantie que cela va se concrétiser cette année. Des fonctions telles que la lecture de la température de la peau et la surveillance de la pression artérielle seront annulées pour la prochaine génération de l’Apple Watch.

L’annonce des nouveaux modèles d’Apple Watch, ainsi que de la nouvelle mise à jour de watchOS, aura évidemment lieu en septembre, conformément au traditionnel calendrier de sortie des produits Apple.