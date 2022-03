Le Xiaomi 12 Ultra pourrait être annoncé en mai

Les précédentes rumeurs suggèrent que le nouveau Xiaomi 12 Ultra sera doté d’un écran OLED d’une résolution Quad HD+ capable d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une batterie d’une capacité de 4 900 mAh et Xiaomi inclura probablement une recharge filaire rapide de 120 W. Et, il semble qu’il pourrait également loger la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm sous le capot. En outre, les rumeurs affirment également que le nouveau Xiaomi 12 Ultra utiliserait la même configuration de caméra que celle trouvée sur le 11 Ultra .

Exclusive : Xiaomi 12 Ultra launch timeline tipped, will debut first in China https://t.co/YEFvUtfY7x

Alors oui, les Xiaomi 12 et 12 Pro sont plutôt cool, mais nous attendons toujours de voir le nouveau Xiaomi 12 Ultra . La bonne nouvelle est que l’attente pourrait bientôt être terminée, car de nouvelles rumeurs affirment que le membre le plus puissant de la série Xiaomi 12 arrivera en mai.

Nous avons obtenu des tonnes de nouvelles et de rumeurs sur la dernière série de flagships de Xiaomi. Et, la raison est que la société a décidé de faire quelque chose de différent avec la série Xiaomi 12.