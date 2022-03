CD Projekt Red dévoile un nouveau jeu Witcher réalisé avec Unreal Engine 5

La franchise The Witcher revient pour une nouvelle saga regorgeant de bêtes surnaturelles et de récits profonds. CD Project Red a annoncé que le prochain épisode de la série de jeux vidéo The Witcher est « en cours de développement » et qu’il donnera le coup d’envoi d’une nouvelle saga pour la franchise bien-aimée qui a maintenant sa propre série Netflix acclamée par la critique et mettant en vedette Henry Cavill. On ne sait pas encore si cette « nouvelle saga » laissera derrière elle le personnage principal, Geralt de Rivia.

La nouvelle d’une renaissance de la franchise est excitante, étant donné que la dernière entrée de la série —The Witcher 3: Wild Hunt — est sortie en 2015. Cependant, les détails sur le projet à venir sont encore sous le manteau.

Jusqu’à présent, le studio n’a publié qu’une illustration représentant le médaillon emblématique du loup aux yeux rouges brillants, à moitié enterré dans la neige. Selon la tradition de The Witcher, ces médaillons sont sensibles à la magie et sont donnés aux jeunes apprentis après avoir été forgés dans la forteresse de Kaer Morhen. Le studio n’a actuellement aucun calendrier de développement à partager, et aucune date de sortie n’est prévue. Mais si l’on en croit le lancement difficile de son dernier produit phare, Cyberpunk 2077, le studio va prendre beaucoup de temps pour son prochain opus de la série The Witcher.

La seule information cruciale que le studio a partagée est que le prochain jeu de sa célèbre franchise sera construit à l’aide du moteur Unreal Engine 5 d’Epic Games.

Présenté comme capable d’offrir des images photoréalistes dans les jeux, Unreal Engine 5 serait un bond en avant pour la géométrie visuelle, l’éclairage et l’animation réaliste. Redfall d’Arkane Studios, ILL de Team Clout, Black Myth: Wukong et Senua’s Saga : Hellblade 2 comptent parmi les jeux à venir qui s’appuieront sur Unreal Engine 5 et sur la puissance de feu des consoles nouvelle génération pour faire passer les visuels de jeu à un niveau supérieur. La série The Witcher ayant adopté l’Unreal Engine 5, nous pouvons nous attendre à des images à couper le souffle dans le prochain jeu.

Le jeu ne sera pas exclusif à une seule boutique

Le studio adopte Unreal Engine 5 dans le cadre d’un partenariat stratégique pluriannuel avec Epic Games, mais cela ne signifie pas que le prochain titre sera une exclusivité de l’Epic Games Store.

We are not planning on making the game exclusive to one storefront. — The Witcher (@witchergame) March 21, 2022

Le compte Twitter officiel de The Witcher a confirmé que le studio n’a pas l’intention de garder le jeu exclusif à une seule boutique. Même si CD Projekt RED abandonne le REDengine interne pour le quatrième opus de la série The Witcher, il continuera à l’utiliser pour développer la prochaine extension de Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 était l’un des plus grands projets sur lesquels le studio a travaillé, mais après une série de retards et un lancement entaché de bugs, l’engouement autour du jeu a considérablement diminué. Le quatrième opus de la série The Witcher pourrait bien remettre les choses sur les rails.