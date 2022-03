Le verre Victus+ du Galaxy S22 Ultra affronte l’iPhone 13 Pro Max lors d’un test de chute

Après ce test éprouvant, l’écran avant du Galaxy S22 Ultra a été brisé, et la fissure à l’arrière s’est étendue. En outre, le stylet S Pen ne sortait plus de son logement. L’écran tactile fonctionnait toujours, mais le capteur d’empreintes digitales restait cassé. Quant à l’iPhone 13 Pro Max, « il reste étonnamment toujours entièrement fonctionnel. Ce n’est certainement pas le meilleur résultat que nous ayons jamais vu. Mais au moins dans cette comparaison en dehors du premier tour, l’iPhone s’en est mieux sorti dans l’ensemble, ce qui en fait le vainqueur de ce test de chute », a déclaré PhoneBuff.

Les appareils iOS et Android étant tous deux abîmés, mais toujours fonctionnels, le test suivant a consisté en une chute de 1,45 mètre, l’avant des appareils heurtant de l’acier. Et ceci a été répété 10 fois.

Le premier test a consisté en une chute d’un mètre sur un bloc de béton, les appareils atterrissant sur le dos. Les deux appareils ont subi des éraflures et une petite fissure, mais le modèle Samsung a remporté une courte victoire. Ensuite, PhoneBuff a fait tomber l’iPhone 13 Pro Max et le Galaxy S22 Ultra sur leurs coins. Les cadres des deux appareils ont été visiblement éraflés.

Qui gagnera dans un combat de chute entre le Galaxy S22 Ultra et l’iPhone 13 Pro Max ? Eh bien, l’écran incurvé et les bords inclinés à l’arrière n’ont pas rendu service au Galaxy S22 Ultra comme dans les tests de chute précédents, de sorte que l’iPhone 13 Pro Max a remporté les tests de chute avec une petite marge . Si la compétition était relativement serrée, le smartphone d’Apple est sorti vainqueur.

De plus, pour ne pas être en reste par rapport au cadre en acier inoxydable d’Apple sur l’iPhone 13 Pro Max, Samsung a conçu un nouveau cadre en aluminium Armor pour maintenir le sandwich de verre du S22 Ultra, plus solide que le cadre de qualité aéronautique de la série 7000 de son prédécesseur.