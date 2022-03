Le Honor Magic 4 Ultimate est officialisé avec un capteur de 1/1.12 pouce et une charge de 100 W

Honor a dévoilé le Magic 4 et le Magic 4 Pro lors du MWC 2022, et nous venons d’entendre quelques rumeurs circulant sur un potentiel smartphone Honor Magic 4 Lite. Il s’avère que les récentes rumeurs concernant le Honor Magic 4 Ultimate étaient vraies, et la société a dévoilé aujourd’hui le nouveau smartphone avec des spécifications impressionnantes et un impressionnant capteur de 1/1.12 pouce.

Le nouveau Honor Magic 4 Ultimate semble identique à l’actuelle gamme Magic 4, et il est livré avec un grand écran OLED LTPO de 6,81 pouces, et il a une résolution de 2 848 x 1 312 pixels. Le panneau a un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. L’écran prend également en charge la gradation par modulation de largeur d’impulsion (WM) de 1 920 Hz pour offrir une expérience visuelle plus confortable dans des conditions de faible luminosité.

Le nouveau Honor Magic 4 Ultimate est alimenté par le même chipset que le Magic 4 Pro, il s’agit d’une puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, couplée à 12 Go de mémoire vive (RAM) et 512 Go de stockage UFS 3.1. Le capteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran, et il dispose également d’un support Ultra Wideband (UWB) et 5G.

La caméra à l’arrière est l’endroit où le Magic 4 Ultimate diffère beaucoup du Magic 4 Pro. Il est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels à ouverture f/1.6, de 1/1.12 pouces et 1,4 µm. La société affirme que l’appareil peut prendre des photos de nuit ou des portraits en basse lumière, plus lumineux, avec plus de couleurs et moins d’artefacts visuels. Le smartphone dispose également d’une caméra ultra-large de 64 mégapixels à ouverture f/2.2 de ½ pouce, d’une caméra périscope de 64 mégapixels à ouverture f/3,5 avec un zoom optique 3,5 fois et d’un capteur large de 50 mégapixels f/2.0. Il y a également un capteur de profondeur ToF 3D à l’arrière. La caméra selfie avant est un capteur de 12 mégapixels à ouverture f/2.4.

Il dispose d’un processeur de signal d’image personnalisé qui permet des fonctionnalités comme la capture vidéo en mode nuit 4K.

Disponible en Chine

La capacité de la batterie a une capacité de 4 600 mAh, soit la même que celle du Magic 4 Pro. Il supporte la recharge rapide filaire de 100 W, mais il ne prend en charge que la recharge rapide sans fil de 50 W, alors que le Magic 4 Pro offre un support à la charge sans fil de 100 W, leader du secteur.

Le Honor Magic 4 Ultimate sera disponible en Chine dans le courant de l’année pour 8 000 CNY, soit environ 1 135 euros. L’appareil sera disponible en noir et en blanc.