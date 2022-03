Chrome OS teste la prise en charge des écrans à fréquence de rafraîchissement variable

Google s’efforce de faire de Chrome OS une plateforme de jeu légitime pour que les utilisateurs (et surtout les étudiants) puissent profiter de jeux haut de gamme sur leurs Chromebooks. Plus tôt cette année, nous avons vu le géant de la technologie activer la prise en charge du rétroéclairage RVB à part entière pour les claviers sur Chrome OS. Et récemment, la société a annoncé Steam pour Chrome OS.

Maintenant, Google a activé la prise en charge des écrans à taux de rafraîchissement variable (VRR) pour les Chromebooks afin de permettre aux utilisateurs de vivre une expérience de jeu améliorée sur les appareils pris en charge.

La fonctionnalité a récemment été repérée par About Chromebooks et est actuellement déployée sur Chrome OS 101 Dev Channel. Donc, si vous voulez essayer la fonctionnalité, vous devrez être sur le canal de développement de Chrome OS et activer le flag — chrome : //flags#enable-variable-refresh-rate . Pour ceux qui ne le savent pas, cette fonctionnalité est disponible sur les PC Windows, sur divers smartphones comme la série Samsung Galaxy S22, et même sur certains Smart TV.

Maintenant, bien que l’activation du flag active cette nouvelle fonctionnalité de Chrome OS, vous aurez toujours besoin de matériel compatible pour en profiter. Et c’est quelque chose de notable, car il n’y a pas beaucoup de Chromebooks qui pourraient profiter d’un écran avec des taux de rafraîchissement variables en raison du fait qu’ils ne sont pas livrés avec la fonctionnalité.

Néanmoins, le rapport suggère que les utilisateurs peuvent toujours activer la fonctionnalité sur un écran externe qui prend en charge les taux de rafraîchissement variables, donnant ainsi aux utilisateurs de Chromebooks une chance de l’essayer. Par conséquent, il serait plus logique que les fabricants de Chromebooks livrent des appareils avec des écrans à taux de rafraîchissement variable pour prendre en charge la fonctionnalité, à l’avenir.

Une plateforme axée sur les jeux

Les écrans VRR permettent une visualisation et une expérience de jeu fluides, en éliminant les problèmes d’écran tels que les accrocs de l’écran (la situation dans laquelle les visuels de plusieurs images apparaissent sur une seule), l’obturation, etc. Toutefois, il convient de mentionner que la prise en charge des taux de rafraîchissement variables n’améliorerait pas l’expérience de visualisation de contenu sur les Chromebooks existants. Toutefois, les modèles plus récents dotés d’écrans VRR pourraient offrir une meilleure performance d’affichage.

Cela dit, il s’agit d’un pas de plus vers la transformation de Chrome OS en une plateforme axée sur les jeux plutôt que sur la productivité, et tout le monde devrait bientôt en bénéficier.