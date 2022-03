Le Galaxy S22 FE pourrait inclure la puce Dimensity 9000 de MediaTek

by

Il n’est jamais trop tôt pour parler du prochain flagship de Samsung, y compris quelques mois seulement après la sortie consécutive de deux smartphones haut de gamme : la série premium Galaxy S22 et le flagship abordable Galaxy S21 FE. La source chinoise It’s fat, qui n’a pas beaucoup d’antécédents, a divulgué quelques détails importants concernant le Galaxy S22 FE.

Le Galaxy S21 FE a finalement été annoncé en janvier après des mois de retard. Il a beaucoup des mêmes spécifications que le Galaxy S21, y compris les nouvelles puces de 5 nm. Samsung est sur le point de rompre cette tradition de deux ans, semble-t-il.

Comme le souligne Notebookcheck, Samsung travaille sur un smartphone qui sera alimenté par la puce Dimensity 9000 de MediaTek. Il s’agit de la puce la plus puissante de l’entreprise taïwanaise et ses caractéristiques sont analogues à celles du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et de la puce Exynos 2200 de Samsung qui alimentent différentes variantes de la série Galaxy S22.

La fuite indique que le smartphone en question sera doté d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, et ne sait pas exactement s’il s’appelle le Galaxy A53 Pro ou le Galaxy S22 FE. Considérant que Samsung n’a jamais sorti un smartphone Galaxy A5x Pro, il est probable que l’appareil soit le Galaxy S22 FE. Si c’est le cas, Samsung romprait avec la pratique consistant à équiper ses flagships abordables des mêmes puces que ses smartphones haut de gamme de la série S.

Bien que nous n’ayons pas encore vu le Dimensity 9000 en action, des présumés scores de benchmarks suggèrent qu’il est plus rapide que le Snapdragon 8 Gen 1, le Exynos 2200 et la puce Tensor de Google qui alimente le duo de smartphones Pixel 6.

Un smartphone au gros potentiel

En supposant que le Dimensity 9000 soit à la hauteur de la médiatisation, la plupart des consommateurs seront apparemment satisfaits de cette décision. Malgré toute la presse le concernant, la puce Exynos 2200 n’est pas meilleure que son prédécesseur et le GPU fabriqué par AMD n’a pas fait de merveilles non plus. Il est assez rapide, mais en retard sur la concurrence.

On ne sait rien d’autre sur le Galaxy S22 FE pour le moment, mais s’il suit la même formule que le S21 FE, il s’agira essentiellement d’un Galaxy S22 sans certaines caractéristiques phares. On peur donc s’attendre à un écran de taille similaire, un nouveau capteur principal de 50 mégapixels et peut-être une meilleure caméra frontale.

Cela ressemble à une recette pour un potentiel attrayant smartphone pour 2022, en supposant que l’appareil sera là avant la fin de l’année.