Apple imagine des touches détachables pour MacBook pouvant être utilisées comme une souris sans fil

Dans certains cas, comme décrit dans le brevet, les touches peuvent avoir une surface convexe, ce qui offrira plus de surface pour faciliter les gestes de toucher et de glissement. La touche déployable peut également faire office de capteur d’empreintes digitales.

« Un dispositif d’entrée d’ordinateur peut comprendre un boîtier, un ensemble de mécanismes de remplacement de touches positionnés dans le boîtier, et une structure de touche amovible qui peut fonctionner entre une première configuration positionnée dans le boîtier et une seconde configuration détachée du boîtier », peut-on lire dans le brevet.

Comme le rapporte Patently Apple, Apple a récemment déposé une demande de brevet, intitulée « Deployable key mouse », auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO). Citant les problèmes de taille et de portabilité des souris d’ordinateur, Apple décrit des touches spéciales déployables qui pourraient être détachées d’un clavier pour être utilisées comme dispositif de pointage sans fil.