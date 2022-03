Google a publié Android 13 Developer Preview 2 il y a quelques jours. La nouvelle version d’Android 13 est livrée avec un certain nombre de fonctionnalités telles qu’une nouvelle disposition des paramètres rapides, des autorisations de notifications, et bien plus encore. En plus des fonctionnalités activées par Google dans la version Android 13 DP 2, de nombreux développeurs et fans d’Android ont trouvé des fonctionnalités qui ne sont pas encore officiellement activées dans Android 13, et l’une des fonctionnalités découvertes est le nouveau popup du presse-papiers.

Le populaire site Web Android Esper, avec l’aide du développeur Danny Lin, a découvert une nouvelle fenêtre popup du presse-papiers dans Android 13 qui pourrait rendre des choses comme le copier-coller beaucoup plus facile. Le nouveau presse-papiers s’inspire de la fenêtre popup de capture d’écran et s’affiche à l’écran dans Android chaque fois que vous copiez des images, du texte ou toute autre donnée dans le presse-papiers.

La nouvelle fenêtre contextuelle cachée du presse-papiers comporte trois éléments : un petit aperçu du contenu copié, un bouton de modification et un bouton d’application. L’aperçu montre un petit aperçu du contenu qui a été copié — il montre quelques lignes de texte si le texte est copié tandis qu’il montre un petit aperçu d’une image si une image est copiée.

À côté de l’aperçu se trouve un bouton d’édition. Ce bouton vous permet de modifier le contenu sans avoir à le coller ailleurs sur votre smartphone, à le modifier, puis à le copier à nouveau. Pour les images, le bouton d’édition ouvre une application de balisage (un éditeur de photos à petite échelle) et pour le texte, un éditeur de texte léger est affiché. Le troisième bouton affiche l’application appropriée pour le type de données copiées — si un lien est copié, Chrome ou l’application de navigateur Web par défaut s’affiche, si une adresse est copiée, l’application Google Maps s’affiche.

Cette fonctionnalité facilitera certainement le copier-coller sur Android 13. Cependant, comme le note XDA Developers, la fonctionnalité n’est pas activée par défaut et elle pourrait ne pas arriver dans la prochaine version d’Android 13 Developer Preview. On peut espérer que Google conservera cette fonctionnalité et l’activera par défaut dans la prochaine version d’Android 13.