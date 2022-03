Vivo présente les appareils X Note et X Fold et montre la tablette Vivo Pad

Il ne fait aucun doute que les smartphones pliables sont devenus très populaires et que, actuellement, avec ses smartphones Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, Samsung est le roi du marché des téléphones pliables. Bien que Samsung soit actuellement le roi, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres entreprises qui veulent aussi une part du gâteau des smartphones pliables. Il semble que Vivo sera le prochain fabricant de smartphones qui tentera d’obtenir sa propre part de ce marché.

Le vivo X Fold a fuité plus tôt ce mois-ci, et il a également été repéré dans la nature, révélant le design pliable et le facteur de forme unique. Dans une nouvelle publication, vivo a confirmé que le vivo X Note et le vivo X Fold vont voir le jour, et que nous serons en mesure d’apprendre plus d’informations sur les appareils à venir lundi.

Nous n’avons pas d’informations sur le vivo X Note, mais nous savons que le vivo X Fold sera un smartphone pliable, analogue au Galaxy Z Fold 3. Il devrait avoir un design analogue, et il serait alimenté par un chipset Snapdragon 8 Gen 1, des écrans OLED et une batterie d’une capacité de 4 600 mAh. De plus, il offrirait un support à la charge filaire rapide de 80 W et disposerait d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Dans une publication séparée relayée sur GSMArena, vivo a également révélé quelques images officielles de sa première tablette, appelée vivo Pad. L’appareil a l’air moderne avec des bords fins, et avec un support du clavier magnétique et un stylet. Le clavier sera également doté d’un tapis de souris. La vivo Pad dispose de deux caméras à l’arrière et d’un flash LED, et il aura également deux microphones sur les côtés droit et gauche. Il y a également quatre haut-parleurs, et il s’agira probablement d’un appareil orienté travail/divertissement.

Il est difficile de dire quelle sera la taille de l’écran de la vivo Pad, mais les rumeurs affirment qu’elle sera comprise entre 10 et 12 pouces, d’après les images que nous voyons et la taille du clavier. La tablette fonctionnera sous Ocean OS, basée sur Android, et elle sera disponible en couleur bleue, bien qu’il puisse y avoir plus d’options.

Une annonce lundi

La nouvelle vivo pad et les vivo X Note et X Fold seront probablement annoncés lundi, donc nous saurons toutes les informations importantes d’ici là. Il n’est pas inhabituel pour les entreprises de teaser les éléments de conception et les caractéristiques importantes de leurs prochains appareils, et nous n’avons qu’à dormir un peu plus pour en savoir plus.

Il est très possible que ce lundi 28 mars, Vivo révèle la date de lancement du Vivo X Fold. En outre, le smartphone sera probablement lancé en Chine en premier.