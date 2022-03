L’application Google Home fait l’objet d’une refonte indispensable avec des boutons interactifs

Si vous possédez une enceinte Nest ou un appareil compatible avec Google Assistant, vous connaissez probablement l’application Google Home. L’application compagnon est votre hub central pour contrôler et gérer vos appareils de la maison connectée. Aujourd’hui, elle va faire l’objet d’une refonte qui permet de contrôler encore plus facilement les appareils à partir de l’onglet principal.

En effet, l’application Google Home va recevoir un nouveau design qui devrait la rendre beaucoup plus intuitive, selon un rapport de 9to5Google. La prochaine mise à jour 2.49 de Google Home vous permettra d’interagir avec vos appareils à partir d’un seul écran, ressemblant au panneau de contrôle des appareils sur les smartphones équipés d’Android 11 et plus.

À en juger par les notes de publication de la mise à jour sur l’App Store, il semble que Google espère rendre l’application beaucoup plus conviviale qu’elle ne l’est actuellement, affirmant qu’elle devrait vous aider à « trouver rapidement ce que vous cherchez, à tamiser vos lumières compatibles et à changer le volume de la musique en un clin d’œil ».

Plus précisément, vous serez en mesure de toucher un appareil pour l’allumer ou l’éteindre, de glisser vers la gauche ou la droite sur certains éléments, comme les lumières ou les haut-parleurs pour faire des ajustements à la luminosité et au volume, ainsi que d’appuyer longuement sur un appareil pour voir plus d’options.

Google Home a reçu son dernier changement de design majeur en 2018 — et a ajouté plus tard des contrôles pour changer la couleur de vos lumières — mais est largement resté le même depuis. Autrement dit, nous avons une application un peu vieillotte qui nous oblige à cliquer dans chaque appareil pour effectuer des ajustements spécifiques (bien qu’il y a encore des contrôles à un seul clic comme allumer ou éteindre des dispositifs).

Un déploiement progressif

Google indique que la refonte sera déployée « au cours des prochaines semaines », et même si vous disposez de la version la plus récente de l’application sur iOS ou Android, cela ne suffira peut-être pas pour voir les changements. Certains utilisateurs, comme l’ancien rédacteur en chef de XDA Developers Mishaal Rahman, ont réussi à sideloader la mise à jour 2.49.1.8 sur Android et à accéder aux nouveaux paramètres.

Sideloaded Google Home 2.49 and enabled the new UI. I quite like it—makes controlling your smart home devices much easier, similar to the device controls interface. https://t.co/jBePftcOta pic.twitter.com/5uToZKCuHg —Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 15, 2022

Le Google Home a reçu plusieurs fonctionnalités et améliorations intéressantes au cours des derniers mois. À la fin de l’année dernière, l’application a ajouté une télécommande virtuelle intégrée pour vous permettre de contrôler vos appareils Android TV et Google TV. Elle vous permet également de tester la vitesse de connexion entre vos appareils de la maison connectée et le routeur Wi-Fi Nest.