Les ventes de smartphones 5G ont dépassé ceux en 4G pour la première fois

Nous attendons que cela se produise en Inde d’ici la fin de l’année ou en 2023 et pouvons nous attendre à ce que les ventes de smartphones 5G grimpent encore plus haut.

Selon le rapport, « l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Amérique latine sont les prochaines zones d’intérêt des constructeurs pour accroître la pénétration de la 5G. Les modèles 5G dans le segment de prix inférieur à 150 dollars sont le point sensible pour ces régions, qui sont actuellement dominées par la 4G ».

Le rapport révèle que l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale ont enregistré respectivement 73 % et 76 % des ventes de smartphones 5G . L’iPhone 12, qui a été le premier iPhone à prendre en charge la 5G, est l’un des principaux acteurs de la croissance du secteur des smartphones 5G. Ces régions devraient continuer à contribuer au nombre croissant de ventes de smartphones 5G à l’avenir.

Les smartphones 5G sont devenus la grande attraction l’année dernière, et il semble que le buzz ait finalement porté ses fruits. Un rapport récent de Counterpoint Research révèle que les ventes de smartphones 5G ont dépassé les ventes de smartphones 4G en janvier 2022 au niveau mondial pour la toute première fois . Il a été révélé que les ventes mondiales de smartphones 5G ont représenté 50 %, ce qui est plus que les ventes de smartphones 4G.