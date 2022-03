Instagram pourrait vous permettre de voir les publications aimés par vos amis

Instagram avait l’habitude d’avoir un onglet « Abonnés » qui montrait les publications que vos amis aimaient sur la plateforme. Cependant, l’entreprise appartenant à Meta a décidé de supprimer cette fonctionnalité en octobre 2019. Après presque trois ans, il semble qu’Instagram travaille sur une fonctionnalité analogue qui vous permet de suivre les publications aimées par vos amis.

Comme l’a repéré Alessandro Paluzzi, ingénieur inverseur de l’application, en début de semaine, Instagram travaille actuellement sur une nouvelle section de la page Explorer qui pourrait potentiellement présenter les publications aimées de vos amis. Découvrez la fonctionnalité en action ci-dessous :

#Instagram is working on a section on the Explore page where you can see some of your friends’ liked posts 👀 pic.twitter.com/gbZEhEYepp

—Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 15, 2022