Des rendus présumés de l’iPhone 14 montrent un look inchangé avec une encoche

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’iPhone 14 sera identique à l’iPhone 13 vu de face. Les rendus CAO montrent également que le panneau arrière de l’iPhone 14 présente un placement de la caméra arrière analogue à celui de l’iPhone 13. Cependant, le boîtier de la caméra semble avoir été légèrement rafraîchi et semble avoir un cadre de verre plus épais qui l’entoure. Notamment, les deux caméras arrière sont placées de manière adjacente, comme sur l’iPhone 13, aux côtés d’un module de flash LED

Ces images ont été partagées par MySmartPrice, et il semble qu’ils les aient obtenues d’un « initié de l’industrie ». Il est probable que ce design se retrouvera dans les deux variantes d’entrée de gamme de l’iPhone 14. Grâce à ce design, il sera difficile de savoir si vous avez le dernier modèle d’iPhone 14 ou l’iPhone 13. Cependant, vous trouverez des différences si vous regardez de près, car il semble que le nouvel iPhone 14 pourrait présenter « un cadre de verre plus épais entourant le boîtier ».

Il semble que l’équipe de conception d’Apple n’ait pas eu de mal à concevoir le design du nouvel iPhone 14, car les derniers rendus CAO suggèrent qu’ il n’y aura pas de différences de conception majeures entre le modèle actuel, l’iPhone 13, et son successeur, l’iPhone 14 . Il semble que Apple va servir les mêmes looks sur l’iPhone 14 qu’avec l’iPhone 13… et l’iPhone 12.