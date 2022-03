Android 13 vous demandera la permission d’envoyer des notifications

Google a inspiré une tonne de confiance avec sa première Developer Preview d’Android 13, qui a introduit une foule de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations de la sécurité. Mais, la deuxième Developer Preview d’Android 13 est encore plus excitante, car elle corrige enfin le plus gros problème des notifications.

Gardez à l’esprit que ces Developer Preview sont incroyablement boguées et instables. Vous pouvez tester Android 13 si vous avez un smartphone Pixel relativement récent, mais je suggère d’attendre la première version bêta, qui devrait arriver en avril.

Les notifications deviennent moins gênantes

Comme les fuites et les rumeurs le suggéraient, Android 13 introduit une nouvelle permission d’exécution appelée « POST_NOTIFICATIONS ». C’est une façon alambiquée de dire que les applications sous Android 13 doivent vous demander la permission d’envoyer des notifications.

Ce nouveau système « POST_NOTIFICATION » s’appliquera également aux précédentes versions d’Android, selon Google. Franchement, cette fonctionnalité est environ une décennie trop tard, mais il est bon de savoir que nous pouvons enfin désactiver les ennuyeuses notifications avant qu’elles ne commencent à nous embêter.

Il est intéressant de noter que Google introduit également des « permissions dégradables » pour les développeurs. Si une application ne nécessite plus certaines autorisations de notification, son développeur peut supprimer cette autorisation par une simple mise à jour.

Texte amélioré et emojis vectorisés

La langue et les emojis sont deux des grands axes d’Android 13. Cette dernière édition de la Developer Preview apporte plusieurs modifications à la façon dont les caractères non latins apparaissent dans Android, ainsi que la prise en charge des images vectorielles pour les emojis, ce qui devrait permettre une mise à l’échelle illimitée sur les appareils à grand écran.

Comme l’explique Google, les sauts de ligne dans le texte japonais peuvent être un peu maladroits sur Android. Cela s’explique par le fait que le système par défaut coupe les lignes par caractères plutôt que par phrases. Avec Android 13, les développeurs peuvent utiliser un nouveau wrapper qui casse le texte japonais par phrases cohérentes pour une structure de phrase plus « naturelle ».

En outre, Google a développé des hauteurs de ligne uniques pour les langues non latines, telles que le tibétain, le tamoul, le télougou et le birman. Ces langues utilisaient auparavant une hauteur de ligne standard, ce qui entraînait souvent une coupure en haut ou en bas des caractères.

Afin d’améliorer la qualité des emojis sur les appareils à grand écran, Android 13 ajoute la prise en charge du COLRv1, un nouveau format de police qui permet d’obtenir rapidement un rendu vectoriel du texte ou des images, quelle que soit leur taille.

Le rendu vectoriel rapide est une fonctionnalité très utile, surtout dans un écosystème fragmenté comme Android. Contrairement aux images Bitmap ordinaires, qui ne sont qu’un amas de pixels, les vecteurs sont une série mathématique de formes. Ils peuvent être redimensionnés à l’infini sans perdre en qualité ni devenir flous.

Bluetooth LE et MIDI 2.0

Comme prévu, le Bluetooth LE (Low Energy) sera une caractéristique essentielle d’Android 13. Le nouveau système d’exploitation prend en charge la fonction Bluetooth LE Audio dès sa sortie, ce qui permet de diffuser des flux audio haute fidélité tout en consommant beaucoup moins d’énergie.

Le Bluetooth LE n’est pas tout à fait nouveau, et il y a de fortes chances qu’il soit déjà pris en charge par votre smartphone. Mais, la prise en charge par défaut de l’audio LE dans Android 13 garantit que les smartphones prennent en charge cette fonctionnalité dès le départ, sans aucune programmation de la part du fabricant.

Et pour les musiciens, Android 13 ajoute la prise en charge de la norme MIDI 2.0. Cette nouvelle itération du MIDI augmente la résolution des entrées, c’est-à-dire la sensibilité et les détails du matériel MIDI. De plus, elle offre une meilleure prise en charge des intonations et des accords non occidentaux.

Quand Android 13 sera-t-il lancé ?

Vous pouvez tester l’Android 13 Developer Preview aujourd’hui en flashant manuellement l’OS sur votre Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL ou Pixel 4.

Cela dit, je suggère fortement d’attendre une version bêta d’Android 13 (ou la version officielle d’Android 13). Ces versions preview n’existent vraiment que pour donner aux développeurs une longueur d’avance avec Android 13.

Nous aurons la première version bêta d’Android 13 en avril, selon le calendrier d’Android 13 de Google. Le système d’exploitation devrait atteindre la stabilité en juin. Il sera alors lancé en juillet ou août — n’oubliez pas que certains smartphones recevront cette mise à jour plusieurs mois après son lancement.