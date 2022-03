MWC 2022 : OPPO dévoile la technologie de recharge SuperVOOC de 150 W

Lors du MWC 2022, OPPO a dévoilé son nouveau chargeur SuperVOOC de 150W, capable de charger une batterie de 4 500 mAh de 1 à 50 % en seulement 5 minutes, et de 0 à 100 % en 15 minutes. C’est nettement plus rapide que la technologie de charge rapide de 65 W de OPPO, qui permettait de passer de 0 à 100 % en seulement 40 minutes. OPPO a également fait la démonstration d’une technologie de charge de 240 W, capable d’atteindre des vitesses jamais vues par le passé.

OPPO a annoncé aujourd’hui une nouvelle technologie de charge, un chargeur rapide de 150 W et un SuperVOOC de 240 W. OPPO affirme que la nouvelle technologie de charge rapide de 150 W permet à la batterie de conserver 80 % de sa capacité initiale après 1 600 cycles de charge, ce qui, selon elle, représente le double de la norme industrielle actuelle.

OPPO a également fourni une courbe de charge utile, qui compare le chargeur SuperVOOC 150 W à un modèle de 65 W, et la technologie 150 W peut charger un appareil avec une batterie de 4 500 mAh en moins de la moitié du temps. Une charge complète est désormais possible en seulement 15 minutes. Le chargeur utilise du nitrure de gallium (GaN) pour réduire la taille de l’adaptateur à peu près à la même taille que l’adaptateur SuperVOOC 65 W de la précédente génération, mesurant 58 x 57 x 30 mm, et pesant environ 172 g.

Le nouveau chargeur est également doté d’une puce de gestion de la batterie personnalisée qui comprend deux technologies clés : un algorithme intelligent de santé de la batterie et une technologie de guérison de la batterie pour optimiser la vitesse et la sécurité de charge de la batterie. Le Smart Battery Health Algorithm peut suivre en temps réel le potentiel électrique entre les électrodes négatives à l’intérieur de la batterie, en ajustant dynamiquement le courant de charge pour minimiser les dommages. Il convient de noter que le OPPO Find X5 dispose déjà du Battery Health Engine.

Le premier appareil à bénéficier de la technologie de charge de 150 W sera un appareil OnePlus, qui arrivera en avril ou en juin.

Un nouveau chargeur

Le nouveau chargeur SuperVOOC Flash 240W a également été présenté au MWC 2022. Le nouveau chargeur est capable de charger une batterie de 4 500 mAh à 100 % en seulement 9 minutes. La nouvelle technologie charge à 24V/10A, en utilisant l’interface Type-C. Le nouveau chargeur dispose également de cinq mesures de protection de sécurité pour contrôler la tension, le courant, la température et globalement la sécurité de l’appareil pendant la charge.

Bien que nous n’ayons aucune information sur le moment où nous pourrions voir la nouvelle technologie de charge Flash 240W dans un appareil OnePlus ou OPPO, nous le verrons probablement tôt ou tard.