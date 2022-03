Windows 11 se dote d’un nouveau système de diffusion des notifications

Néanmoins, Microsoft a corrigé plusieurs bugs et problèmes connus afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs du système d’exploitation de bureau. Il s’agit notamment de corrections de problèmes affectant divers paramètres système dans Windows 11. Il corrige un problème qui désactive le démarrage automatique pour les applications UWP. De plus, il résout également le problème qui faisait que Windows 11 prenait plus de temps pour démarrer sur les appareils équipés de la 5G.

Après la récente build 22572 de Windows 11, Microsoft a commencé à déployer une nouvelle mise à jour de Windows 11 pour les Insiders dans les canaux Beta et Release Preview. Cette mise à jour ajoute un nouveau système de notifications et de nombreux correctifs de sécurité à l’OS de bureau. Windows 11 build 22000.588 est en cours de déploiement pour les bêta-testeurs.