iPadOS pourrait être doté de fenêtres d’applications flottantes si un clavier est connecté

Selon une nouvelle fuite, Apple pourrait envisager de rendre l’iPad un peu plus convivial pour le multitâche. AppleInsider rapporte une nouvelle fuite qui nous apprend qu’à l’avenir, iPadOS détectera si vous avez connecté un clavier et un trackpad, et si c’est le cas, les applications que vous ouvrez flotteront au lieu de s’ouvrir en mode plein écran.

Actuellement, vous disposez d’une fenêtre à vue divisée pour le multitâche sur l’iPad, mais Majin Bu a quelques informations intéressantes à partager sur la façon dont iPadOS pourrait gérer le multitâche. Selon la fuite publiée sur Twitter, Apple travaille sur un système intelligent qui détectera si vous avez connecté ou non un clavier ou un trackpad à l’iPad, et si c’est le cas, réduira les applications que vous ouvrez afin qu’elles ne prennent pas le plein écran par défaut.

L’auteur de la fuite ne précise pas si cette nouvelle fonctionnalité sera intégrée à iPadOS 16, qui devrait être officiellement publié avec iOS 16 et la nouvelle gamme d’iPhone à l’automne de cette année. Cependant, la source précise que la fonctionnalité sera probablement exclusive aux iPad fonctionnant avec la puce M1 d’Apple.

Actuellement, seuls les modèles d’iPad Pro 2021 et l’iPad Air 2022 nouvellement annoncé.

Selon les informations, la fonction est baptisée « Apple Mixer » en interne, et dans le tweet, vous pouvez voir à quoi elle ressemblerait sur l’écran de l’iPad.

Apple is developing a smart system for iPadOS. Apps will continue to open full screen but automatically shrink when connected to keyboard and trackpad. Internally it is called Apple Mixer. We don’t know if it will be included in iPadOS 16 or not, It should be M1 iPad exclusive. pic.twitter.com/1WfMj5TGue

