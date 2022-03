Les développeurs d’Apple devront développer avec Xcode 13, la dernière version du SDK

Google Classroom utilise l'IA pour aider les enfants à apprendre d'une toute nouvelle manière

Apple a mis à jour ses exigences pour les développeurs afin qu’ils puissent soumettre leurs applications sur l’App Store. Bien que le changement ne soit pas si important pour certains, d’autres pourraient le trouver un peu déroutant, car Apple exige que toutes les applications soient créées à l’aide de Xcode 13.

Selon l’article de 9to5Mac, Xcode 13 n’est en fait que la dernière version du kit de développement logiciel (SDK) disponible au moment de la lecture de cet article. Le changement sera mis en œuvre par Apple à partir du 25 avril de cette année.

La société note que l’une des raisons de cette exigence est que le dernier Xcode 13 inclut des SDK pour de nombreux systèmes d’exploitation Apple. Cette exigence signifie essentiellement qu’Apple n’acceptera que les nouvelles applications compatibles avec ses derniers systèmes d’exploitation.

Voici la liste des systèmes d’exploitation Apple compatibles avec le Xcode 13 :

iOS 15

iPadOS 15

watchOS 8

macOS Monterey

En raison de la nouvelle exigence pour les développeurs devant construire leurs applications avec le Xcode 13, ils pourront profiter des nouvelles API qui ont été tout récemment introduites.

L’accès aux dernières API

Apple a lancé une série d’API, notamment Safari Extensions for iOS, SwiftUI, SharePlay, ShazamKit et ARKit 5, tant pour iOS 15 que pour macOS Monterey. Apple qualifie ces nouvelles fonctionnalités de « passionnantes » et affirme qu’elles permettront d’offrir « une expérience utilisateur encore plus intuitive et précieuse ». En outre, Apple note également que les fonctions asynchrones de Swift permettront aux développeurs d’améliorer les performances de leurs applications grâce au remaniement du code.

La société a également annoncé que les utilisateurs pourront également mettre à niveau leur application avec de nouvelles fonctionnalités, notamment de meilleures expériences de recherche, des vues de liste améliorées et même la prise en charge des zones de contrôle. Selon Apple, cela sera possible lorsque les utilisateurs utiliseront les dernières mises à jour de SwiftUI.

Apple a également précisé que, bien que les développeurs soient tenus de mettre à jour leurs applications avec la dernière version de Xcode, celles-ci pourront toujours fonctionner avec les anciens systèmes d’exploitation Apple. Cela signifie essentiellement que les applications, malgré l’utilisation de la dernière version de Xcode, seront toujours en mesure de fonctionner sur iOS 14 et macOS Big Sur.

Apple a également publié une liste des différentes API qui visent à aider les développeurs à améliorer l’état actuel de leurs applications. Il convient de souligner que les développeurs ne sont pas tenus d’utiliser toutes les API de la liste. Au contraire, ils peuvent choisir celles qui pourraient aider leur application à s’améliorer à l’aide de la dernière version de Xcode 13.