Spotify va renommer le Camp Nou du FC Barcelone pour un accord de 310 millions de dollars

Alex Norstrom, directeur de l’activité freemium de Spotify, a lui-même déclaré que le parrainage du service de streaming lui donne l’occasion « d’amplifier le travail des artistes ». Le responsable de Spotify a déclaré que ce dernier partenariat rapproche « le monde de la musique et du football », ce qui permet aux joueurs de football et aux artistes de la musique d’accéder à une scène mondiale.

The Verge a déclaré dans le même rapport que l’accord massif entre Spotify et le club de football est toujours en attente de l’approbation de l’Assemblée extraordinaire des membres délégués du FC Barcelone. L’événement de vote va conclure l’accord ce 3 avril.

En outre, l’accord de plusieurs millions de dollars entre les deux parties inclut également le nom de Spotify sur les maillots des équipes du FC Barcelone , y compris les équipes féminines et masculines. La marque Spotify sera incluse sur les maillots des deux équipes à partir de la saison 2022/2023. De plus, selon une récente information de Sky Sports, la marque de Spotify va également être incluse dans le kit d’entraînement du club de football la saison prochaine.

Selon un article de The Verge, le partenariat entre Spotify et le FC Barcelone inclut le changement de nom du stade en Spotify Camp Nou . Il convient également de noter que c’est la première fois que l’emblématique immense stade conclut un accord de dénomination depuis son ouverture historique en septembre 1957.