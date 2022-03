Microsoft améliore les performances de Xbox Cloud Gaming sur iPhone et iPad

Microsoft a annoncé une amélioration des performances du Xbox Cloud Gaming pour l’iPhone et l’iPad. La mise à jour a été déployée sur ces appareils Apple aujourd’hui après que la société ait reçu des commentaires de propriétaires d’iOS et d’iPadOS qui ont demandé une expérience de jeu améliorée égale à celle des joueurs Android.

« Vous avez demandé une meilleure expérience iOS, et en conséquence, nous avons apporté des améliorations de performance majeures à tous les appareils iPhone et iPad pris en charge », ont écrit Nicole Hilbert et Akshar Pandia, chefs de produit Xbox, dans le dernier article de blog Xbox. « Grâce à ces mises à jour, vous devriez bénéficier d’une expérience de jeu plus fluide et plus réactive ».

Xbox Cloud Gaming a été lancé sur iOS et iPadOS ainsi que sur PC et macOS le 28 juin 2021, après être sorti de sa phase de bêta test sur invitation uniquement. Malheureusement, il n’y a pas d’application autonome pour Xbox Cloud Gaming en raison des politiques strictes d’Apple en matière d’applications, de sorte que ceux qui jouent au service sur l’un ou l’autre des appareils n’auront d’autre choix que d’y accéder par le biais du navigateur Web Safari.

Selon The Verge, les améliorations apportées par la mise à jour Xbox Cloud Gaming aux appareils iOS comprennent une sortie vidéo optimisée et une transmission optimisée des données réseau pour accélérer la réactivité des jeux auxquels vous jouez sur le service.

En d’autres termes, ces améliorations réduisent la latence d’entrée globale, un problème particulièrement frustrant sur de nombreux services de cloud gaming, sans parler de la version cloud de la série « Kingdom Hearts » sur Nintendo Switch. La latence est le délai entre le moment où le joueur appuie sur le bouton ou déplace le stick analogique de la manette et le jeu tel qu’il apparaît à l’écran. La gravité des problèmes de latence dépend du niveau de connectivité Internet pendant le cloud gaming.

Vous pouvez essayer dès maintenant

Grâce à la mise à jour iOS, Microsoft a signalé une « augmentation significative des réactions positives des joueurs » de la part des utilisateurs de Xbox Cloud Gaming équipés d’appareils Apple. La société a également indiqué que la mise à jour a permis d’augmenter de 35 % la durée de jeu sur le service en raison de la fluidité du jeu.

Si vous souhaitez essayer le Xbox Cloud Gaming sur votre appareil iOS, ouvrez Safari et allez sur xbox.com/play. Cliquez ensuite sur le bouton Partager et appuyez sur Ajouter à l’écran d’accueil.