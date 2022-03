Microsoft teste des publicités dans l’Explorateur de fichiers de Windows 11

Microsoft travaille à l’amélioration de Windows 11 sur plusieurs fronts, et plus récemment, il a été découvert que l’Explorateur de fichiers, le gestionnaire de fichiers par défaut que tant de gens utilisent encore malgré le manque de fonctionnalités essentielles, est sur le point d’obtenir une mise à jour majeure. Microsoft travaille sur des onglets pour l’Explorateur de fichiers, et si c’est évidemment une bonne nouvelle, une autre découverte a poussé certaines personnes à envisager le passage à un autre gestionnaire de fichiers.

Microsoft est connue pour promouvoir ses différents services par le biais de ses propres produits ; nous avons vu comment elle a persuadé les gens d’utiliser son navigateur Edge et il semble que cette méthode d’autopromotion atteigne l’Explorateur de fichiers. Il est maintenant rapporté que Microsoft montre des publicités aux utilisateurs dans l’Explorateur de fichiers sur Windows 11 pour promouvoir ses produits.

Un utilisateur de Windows Insider a partagé une capture d’écran d’une publicité de Microsoft Editor dans l’Explorateur de fichiers de Windows 11. La publicité apparaît dans le dossier Documents et a apparemment commencé à apparaître sur la dernière build 22572 de Windows 11 Insider, qui a été récemment publiée sur le canal Dev.

Some people will go mad if Microsoft starts adding ads in explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX2 — Florian (@flobo09) March 12, 2022

Bien que l’apparition de publicités dans n’importe quel produit Windows soit préoccupante, vous devez savoir que celles-ci semblent viser les bons endroits. Par exemple, le Microsoft Editor, qui est un outil de correction grammaticale comme le populaire outil Grammarly, est apparu dans le dossier Documents, un endroit où il pourrait être utile. Cependant, on ne peut nier la tendance de Microsoft à inciter les gens à utiliser ses applications et services, et c’est un point sur lequel le géant technologique doit travailler.

Néanmoins, il s’avère que la publicité affichée dans l’explorateur de fichiers n’était pas censée être publique, selon un responsable de Microsoft dans une déclaration pour The Verge. « Il s’agissait d’une bannière expérimentale qui n’était pas destinée à être publiée en externe et qui a été désactivée », a expliqué Brandon LeBlanc, senior program manager pour Windows.

Microsoft prévoit-elle vraiment d’introduire des publicités dans l’Explorateur de fichiers ?

Il est également suggéré que les utilisateurs de Microsoft Office voient également des publicités pour des modèles PowerPoint. Pour ceux qui ne le savent pas, Microsoft affiche des popup aux utilisateurs dans l’application Mail dans le but de les forcer à télécharger Outlook sur leurs smartphones. L’entreprise fait également de la publicité pour nombre de ses applications mobiles dans Office et d’autres services. De plus, nous ne pouvons pas oublier qu’elle incite les gens à abandonner Google Chrome et à utiliser son navigateur Edge.

Ceci étant dit, vous devez savoir que les occurrences de publicités dans l’Explorateur de fichiers sont actuellement réservées aux utilisateurs Insider et ne semblent pas fréquentes. Il y a donc des chances que cela n’ait pas d’impact sur la majorité des utilisateurs, notamment le grand public. Si la déclaration de Brandon LeBlanc est censée mettre les choses au clair quant à la probabilité d’obtenir des publicités dans l’Explorateur de fichiers sous Windows 11, ce n’est pas le cas. La formulation ne répond toujours pas à une grande question : Microsoft prévoit-elle vraiment d’introduire des publicités dans l’Explorateur de fichiers ? À ce stade, il est clair qu’il ne s’agit que d’une expérience, donc en théorie, Microsoft veut seulement recueillir des commentaires sur le fonctionnement de l’ensemble.