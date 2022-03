Voici les Xiaomi 12 et 12 Pro avec la puce Snapdragon 8 Gen 1, et le Xiaomi 12X

Xiaomi a dévoilé la série Xiaomi 12 plus tôt en décembre 2021, et elle a finalement révélé les prix et la disponibilité mondiale des nouveaux appareils phares. La série Xiaomi 12 se compose du Xiaomi 12 Pro, du Xiaomi 12, et du Xiaomi 12X, plus abordable. Tous les nouveaux appareils sont dotés d’écrans à haute fréquence de rafraîchissement, de puissants chipsets et de la charge rapide.

Avant de jeter un coup d’œil sur le prix et la disponibilité, regardons à nouveau les spécifications des trois nouveaux appareils qui seront bientôt lancés dans encore plus de pays qu’auparavant.

Xiaomi 12 Pro

Le Xiaomi 12 Pro est l’appareil le plus haut de gamme des trois, et il dispose d’un écran LTPO AMOLED de 6,73 pouces avec une résolution Quad HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz, prend en charge les modes Dolby Vision et HDR10+, et a une luminosité maximale de 1 500 nits.

Il est alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 1, couplé à 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1. Il est doté d’un capteur primaire de 50 mégapixels avec OIS, d’un capteur ultra-large de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels à l’arrière, et il y a une caméra frontale de 32 mégapixels. Le smartphone a une batterie d’une capacité de 4 600 mAh, avec un support de la charge rapide de 120W la charge sans fil rapide de 50W, et la charge sans fil inversée de 10 W.

Xiaomi 12

Le Xiaomi 12 présente la plupart des mêmes spécifications que le 12 Pro, plus premium, mais il y a quelques différences. La première est la taille de l’écran : un panneau AMOLED de 6,28 pouces avec une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il a une luminosité de pointe de 1 100 nits, et il prend également en charge HDR10+ et Dolby Vision. L’appareil est alimenté par la puce Snapdragon 8 Gen 1, et il dispose de 8 ou 12 Go de RAM, et d’un stockage UFS 3.1 de 128 ou 256 Go.

Il dispose d’un capteur primaire de 50 mégapixels à l’arrière avec OIS, d’un capteur ultra-large de 13 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels. Il y a également la même caméra frontale de 32 mégapixels à l’avant. En ce qui concerne la batterie, il a une cellule de 4 500 mAh à l’intérieur, avec un support de la charge filaire rapide de 67 W, la charge sans fil rapide de 50 W et la charge sans fil inversée de 10 W.

Xiaomi 12X

Le Xiaomi 12X présente la plupart des mêmes spécifications et du même matériel que le Xiaomi 12 standard, mais il y a quelques différences. Il a le même écran, mais il est équipé du chipset Snapdragon 870 et de 8 Go de RAM. Les options de stockage sont soit 128 ou 256 Go UFS 3.1.

La caméra à l’arrière est également la même, et il y a un capteur primaire de 50 mégapixels avec OIS, un capteur ultra-large de 13 mégapixels, et un capteur macro de 5 mégapixels. Les trois appareils ont la même caméra frontale de 32 mégapixels. Le Xiaomi 12X dispose également de la même batterie que le Xiaomi 12 standard, une cellule de 4 500 mAh avec un support de la charge filaire rapide de 67 W. Malheureusement, il n’y a pas de recharge sans fil inversée ou normale.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 12 Pro est proposé à partir de 999 dollars, tandis que le Xiaomi 12 est proposé à partir de 749 dollars. Le Xiaomi 12X, quant à lui, commence à 649 dollars sur les marchés mondiaux. Cela équivaut respectivement à environ 910 euros, 680 euros et 590 euros. En France, la présentation des smartphones est attendue d’ici quelques jours, et nous aurons enfin les prix définitifs.