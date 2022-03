Les nouveaux modèles d’iPad Pro pourraient être équipés d’écrans OLED de 11 et 12,9 pouces

Apple a intensifié ses actions dans le domaine de la technologie. La société a récemment lancé de nouveaux produits époustouflants, notamment un nouveau Mac Studio, le Studio Display, la nouvelle génération de l’iPhone SE et un iPad Air plus puissant avec un processeur M1. Cependant, elle ne compte pas s’arrêter là, car les rumeurs affirment que nous pourrions bientôt avoir de nouveaux Mac avec des processeurs Apple M2, et il semble que nous pourrions également avoir une nouvelle itération de l’iPad Pro qui arborerait un écran OLED sur ses deux options de taille 11 et 12,9 pouces.

Selon Ross Young, Apple prévoit de lancer de nouveaux modèles d’iPad Pro de 11 et 12,9 pouces avec des écrans OLED. Cette information a été repérée dans un rapport publié sur le blog de Display Supply Chain Consultants. Il écrit que « si l’on considère les tablettes au-delà de 2022, nous nous attendons à voir Apple secouer à nouveau cette catégorie en lançant des iPad Pro à écran OLED ».

LG Display développait actuellement deux modèles de panneaux OLED qu’il compte fournir aux iPads d’Apple lancés à l’avenir, a appris TheElec. LG Display développait des modèles de 12,9 pouces et de 11 pouces, selon les sources. La société était le développeur exclusif du modèle de 12,9 pouces, ont-elles précisé. Samsung Display travaille également au développement de sa propre version pour le modèle 11 pouces, ont-elles ajouté, comme précédemment rapportées par TheElec

Cette information cite également un article posté par The Elec, affirmant que LG Display travaille actuellement sur des panneaux OLED pour fournir les besoins d’Apple à l’avenir. Cependant, LG ne serait pas la seule entreprise en charge de produire des écrans OLED pour les futurs modèles d’iPad Pro, puisque The Elec affirme que Samsung travaille également à fournir des panneaux pour le plus petit modèle de 11 pouces, tandis que LG serait en charge de produire les plus grands panneaux OLED de 12,9 pouces.

Pas avant 2024

Malheureusement, ce rapport suggère que ces nouveaux modèles iPad Pro avec écrans OLED pourraient arriver jusqu’en 2024, ce qui signifie que nous devons attendre un certain temps avant de confirmer si cette information est réelle ou non.

Le rapport affirme également que ces nouveaux panneaux OLED utiliseraient la technologie LTPO et des transistors à couche mince dans des panneaux OLED en tandem à double couche. Cela permettrait à ces nouveaux modèles d’iPad Pro d’avoir une luminosité double et une durée de vie jusqu’à 4x plus longue par rapport à celle que nous avons sur les appareils avec des panneaux OLED à simple couche. En outre, cela aiderait Apple à inclure des taux de rafraîchissement variables entre 10 et 120 Hz, ce qui contribuerait également à l’efficacité énergétique.