Apple doit réorganiser son équipe Apple Car si elle veut parvenir à une production de masse en 2025

Ming-Chi Kuo, analyste d’Apple, vient de poster un tweet disant que l’équipe Apple Car est dissoute depuis un certain temps, et que Apple doit réorganiser ses équipes dans les trois à 6 mois s’il veut parvenir à une production de masse d’ici 2025. Nous avons précédemment vu des rapports selon lesquels Apple veut produire des véhicules électriques entièrement autonomes d’ici 2025.

La rumeur voulait qu’Apple travaille sur des véhicules électriques entièrement autonomes et sur des véhicules semi-automatiques qui nécessiteraient une intervention humaine, mais nous n’en avons pas entendu parler pendant un certain temps. Nous sommes maintenant en mars 2022, et Ming-Chi Kuo affirme que l’équipe Apple Car a été dissoute depuis un certain temps, ce qui suggère que le travail a été arrêté, même si ce n’est pas complètement le cas.

The Apple Car project team has been dissolved for some time. The reorganization within the next three to six months is necessary to achieve the goal of mass production by 2025. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 15, 2022

Kuo affirme que si Apple ne réorganise pas ses équipes Apple Car et le projet, il pourrait manquer de temps et ne pas atteindre la date limite initiale, qui aurait été fixée à 2025. Apple a recruté de nombreux professionnels de Tesla, Google et de nombreux autres grands constructeurs automobiles pour accélérer le processus et apporter plus de valeur et d’expertise dans ses équipes ces dernières années, mais nous avons également entendu que certains ingénieurs de haut niveau ont quitté le projet, puis l’entreprise, pour des raisons inconnues.

Les rumeurs et les fuites concernant l’Apple Car ont été très différentes ces derniers mois, et il n’est pas évident de savoir quelles pistes sont bonnes ou mauvaises, il est donc primordial de prendre ces nouvelles informations avec des pincettes, car il semble y avoir beaucoup d’incertitude en ce moment concernant l’avancement du projet.

Si Apple parvient à régler ses problèmes et à trouver la bonne solution à temps, nous devrions enfin voir l’Apple Car dans la seconde moitié de cette décennie, ce qui pourrait être le cas d’ici 3 à 4 ans.

Un projet aux ambitions assez floues

Pour l’instant, le lancement en 2025 dépendra toujours de l’efficacité de la production d’Apple, d’autant que le géant de la technologie préfère travailler seul pour développer son premier véhicule électrique.

Certaines rumeurs rejettent l’idée qu’Apple préfère développer son VE seul. Auto Evolution rapporte que diverses spéculations affirment que deux entreprises se joindraient aux efforts de fabrication de VE du fabricant de l’iPhone. Luxshare et Foxconn sont deux des partenaires actuels du fabricant de l’iPhone. Certaines personnes connaissant les activités d’Apple pensent que ces deux entreprises sont les meilleurs candidats pour devenir les partenaires de production de VE d’Apple.