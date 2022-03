Samsung lance une mise à jour qui supprime le limiteur de performances sur les appareils Galaxy

Au début du mois, nous avons entendu des informations selon lesquelles Samsung a été prise la main dans le sac à ralentir et diminuer délibérément les performances des appareils Galaxy.

Apple, OnePlus, et plusieurs autres marques ont également été épinglés avec cette tactique pour soi-disant économiser la précieuse durée de vie de la batterie de nos dispositifs, mais en conséquence, de nombreuses personnes ont souvent pensé que leurs appareils n’étaient plus bons, et ont décidé de les mettre à niveau. Le controversé ralentissement a coûté à Apple plusieurs procès, et de nombreuses entreprises ont appris la leçon pour être transparentes sur de tels mouvements.

Il a récemment été découvert que Samsung a bridé plus de 10 000 applications sur les smartphones Galaxy, et la société vient de déployer une mise à jour qui semble résoudre le problème du ralentissement.

La semaine dernière, Samsung a publié une déclaration officielle confirmant l’acte répréhensible et déclarant qu’elle allait bientôt déployer une mise à jour pour « fournir aux utilisateurs des options pour offrir des performances optimales ».

« Afin de répondre aux besoins de divers clients récemment, nous prévoyons de mettre en œuvre une mise à jour logicielle qui fournit une option de priorité de performance dès que possible. Nous continuerons à écouter les opinions des consommateurs et à faire de notre mieux pour la satisfaction des clients et la protection des consommateurs ».

S22 시리즈 업데이트 배포

CPU GPU 성능제한 해제 및 게임 퍼포먼스 관리 모드 추가

GOS 비활성화 시 사용하는 앱 차단 해제 pic.twitter.com/D8mTouEV5D — 한가련 (@GaryeonHan) March 10, 2022

Une mise à jour déjà déployée

Heureusement, il n’a fallu qu’une semaine à Samsung pour trouver une solution, et la mise à jour est déjà en cours de déploiement pour certains utilisateurs en Corée, comme le rapporte SamMobile. Le Galaxy S22 est l’un des appareils recevant la mise à jour avec le numéro de modèle SM-S901N, la mise à jour fournit également le dernier patch de sécurité de mars.

Alors que la nouvelle mise à jour a supprimé le service d’optimisation des jeux pour ralentir les applications sur les appareils Galaxy, la mise à jour comprend également diverses mises à jour de sécurité, des améliorations de la caméra, et d’autres corrections de bugs pour rendre l’expérience globale meilleure et plus fluide.