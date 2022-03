Le OPPO Find X5 pourrait être capable de détecter les caméras espionnes cachées dans une pièce

Une fois la caméra cachée détectée, l’application aide les utilisateurs à la repérer à l’aide de signaux chauds et froids . Cela signifie que les utilisateurs sauront quand ils sont près (ou loin) d’une caméra-espionne et la chercheront dans les cachettes possibles. Cette application de détection de caméra-espionne pourrait être très utile dans les situations où vous ne vous sentez pas en sécurité dans une chambre d’hôtel ou dans les vestiaires de boutiques.

La fonctionnalité fonctionne avec une application dédiée et permet aux utilisateurs de détecter et de repérer les caméras-espionnes Wi-Fi qui pourraient être cachées dans une pièce privée ou une zone . Selon des rapports récents, OPPO a publié une nouvelle application de détection de caméras cachées sur sa boutique numérique Oppo App Market.