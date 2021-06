OneDrive se dote de fonctions de retouche photo sur le Web et Android

Les nouvelles fonctions d’organisation de OneDrive pour Android devraient être disponibles dans les deux prochains mois. Les fonctions d’édition de photos pour le Web et Android, quant à elles, sont maintenant disponibles pour ces plateformes. iOS devra attendre jusqu’à plus tard cette année pour que son tour arrive.

« Pour aider à mieux les organiser, nous allons bientôt introduire un nouveau paramètre qui crée des dossiers en fonction de la source de téléchargement. Les images provenant de ces sources sont automatiquement ajoutées à leurs dossiers respectifs. Et si vous aimez organiser vos images par date, vous pouvez les regrouper par mois et par année », explique Microsoft.

OneDrive pour Android bénéficie également de la prise en charge de Chromecast pour vous permettre de diffuser des photos et des vidéos sur votre téléviseur. Le client mobile pour le système d’exploitation de Google bénéficiera également de nouveaux filtres qui vous permettront d’organiser les photos en fonction de sources telles que les messages texte, les réseaux sociaux, WhatsApp et les captures d’écran.

Ensuite, les utilisateurs pourront faire pivoter et retourner les images et effectuer une série de réglages de la lumière et des couleurs .

Ce serait assez simple si les gens utilisaient simplement des services sur le cloud pour mettre leurs photos en ligne, mais de nombreux utilisateurs se sont habitués aux fonctions de gestion des albums de Google Photos. Bien qu’elle n’arrive pas exactement le même niveau de complexité que le tri et l’identification basés sur l’IA de Google Photos, Microsoft présente de nouvelles façons d’organiser et de visualiser les photos sur l’application OneDrive.