WhatsApp Web reçoit une extension de navigateur pour renforcer la sécurité

WhatsApp sur le Web est un moyen pratique d’accéder au service de messagerie sur un ordinateur de bureau, sans avoir à installer une application. Cependant, avec le Web, il y a toujours un risque que de mauvais acteurs essaient de tromper les utilisateurs.

WhatsApp a surtout essayé de se présenter comme une plateforme sûre en ajoutant diverses fonctionnalités axées sur la confidentialité et la sécurité, la principale étant le chiffrement de bout en bout. Dans le même esprit, l’application de messagerie Meta, WhatsApp, a maintenant publié une nouvelle extension de navigateur appelée « Code Verify » pour ajouter une couche supplémentaire de sécurité à sa version Web et s’assurer que les gens utilisent la version Web authentique de WhatsApp. Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle extension Code Verify de WhatsApp.

Code Verify est une extension open source développée en partenariat avec Cloudflare. Elle vérifie automatiquement le code de WhatsApp Web et s’assure qu’il n’a pas été « altéré ou modifié », garantissant ainsi que vous ne serez pas la proie de versions malveillantes de WhatsApp Web qui peuvent entraver votre vie privée. Comme il s’agit d’un logiciel libre, il peut être utilisé par toute autre plateforme tierce dans le même but.

Mais, comment cela fonctionne-t-il ? Meta révèle que Code Verify utilise le concept de « subresource integrity » pour vérifier que les ressources récupérées ne sont pas altérées. WhatsApp a fourni à Cloudflare le code JavaScript original de WhatsApp Web. Lorsqu’une personne utilise l’extension Code Verify, le code de la version Web de WhatsApp que vous utilisez est comparé à celui de la version originale. S’il y a une différence, l’extension en informe les utilisateurs.

Il est également révélé que, ce faisant, Code Verify garantit la confidentialité des utilisateurs et n’essaie pas d’accéder aux données, métadonnées, données utilisateur ou même aux messages WhatsApp.

Comment utiliser Code Verify ?

L’extension de navigateur Code Verify est disponible pour les utilisateurs de Chrome, Firefox (bientôt) et Microsoft Edge. Une fois que vous avez téléchargé l’extension depuis les boutiques d’extensions Web de Google, Microsoft ou Mozilla, elle vérifiera automatiquement le code de WhatsApp Web lorsqu’un utilisateur se connectera à la plateforme de messagerie sur le bureau.

L’extension dispose de trois modes : le mode feu vert qui indique que le code a été vérifié avec succès et que tout va bien. Ensuite, vous avez le mode lumière orange pour montrer qu’un problème a été détecté et qu’un rafraîchissement peut être effectué pour le régler. Et enfin, le mode feu rouge si la validation échoue. Les utilisateurs peuvent appuyer sur l’option « En savoir plus » de l’interface utilisateur de l’extension en cas d’échec de la validation.

J’ai essayé l’extension, et malheureusement, ma validation a échoué. Au cas où cela vous arriverait, WhatsApp a détaillé quelques étapes que vous pouvez suivre pour résoudre ce problème.