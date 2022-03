Le Mi Band 7 de Xiaomi serait doté d’un écran plus grand et d’une batterie plus importante

Depuis le lancement du produit en 2014, le tracker d’activité Mi Band de Xiaomi s’est extrêmement bien vendu chaque année. Non seulement l’appareil a défié Apple année après année pour la tête des expéditions de bracelets connectés, mais il est également un exemple parfait de la philosophie de Xiaomi en matière de rapport qualité-prix.

Selon Magical Unicorn, qui a une expérience « décente » lorsqu’il s’agit de prédire les spécifications des prochains modèles Mi Band, le Mi Band 7 devrait avoir un écran plus grand que l’écran de 1,56 pouce du Mi Band 6 et avoir une résolution de 192 x 490 pixels (contre 152 x 486 pixels l’année dernière). Nous pourrions voir l’appareil équipé d’un écran toujours actif (Always on Display), d’un GPS natif, et plus encore.

L’année dernière, l’appareil était doté d’un écran plus grand et plus coloré et d’un oxymètre de pouls. Ce dernier mesure la quantité d’oxygène dans votre sang et se situe généralement dans une fourchette de 95 % à 100 %. Tout ce qui est inférieur signifie qu’il y a un problème pour faire circuler l’oxygène dans votre corps et pourrait indiquer un problème médical au niveau des poumons ou de votre circulation.

Le Mi Band 6 proposait également davantage de modes d’entraînement et était alimenté par une batterie plus importante que celle utilisée dans le Mi Band 5. Le Mi Band 7 aurait un nom de code L66 et porterait deux numéros de modèle : M2129B1 et M2130B1. Il prendra également en charge un plus grand nombre de modes d’entraînement, allant soi-disant de l’aérobic à la Zumba, et supportera également plus de 100 visages de montre.

Une nouvelle fonctionnalité intéressante est appelée Smart Alarm, qui est censée vous réveiller d’un sommeil léger 30 minutes avant le déclenchement de votre alarme habituelle. Le Mi Band 7 comprendra un mode d’économie d’énergie afin d’économiser la batterie de l’appareil qui, l’année dernière, a mis cinq jours entre les charges en utilisant toutes les fonctions et 30 jours entre les charges en utilisant les fonctions avec parcimonie.

Une marque très populaire au poignet

Si le passé est un actif, nous pourrions voir le Mi Band 7 sortir dans le courant du mois. Le Mi Band 6 est toujours disponible sur Amazon et propose plus de 100 cadrans de montre à choisir. Cet appareil a été expédié à plus d’un million d’unités dans le monde entier au cours de son premier mois de disponibilité l’année dernière. La combinaison de ses nombreuses fonctionnalités et de son faible prix fait du Mi Band l’un des wearables portés au poignet le plus populaire chaque année.

Le Mi Band 7 devrait continuer à prendre en charge à la fois iOS et Android. Jusqu’à présent, tout ce que nous obtenons de Xiaomi au sujet du Mi Band 7 est un silence radio. La société semble déterminée à ne pas répéter les erreurs commises par le passé lorsque d’énormes fuites ont révélé les spécifications et le design du Mi Band avant que le produit ne soit présenté.