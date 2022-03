Le MediaTek Dimensity 8100 de milieu de gamme bat le puissant Snapdragon 8 Gen 1 sur Geekbench

Cela dit, il est toujours impressionnant qu’un chipset de milieu de gamme ait été capable de surpasser un chipset haut de gamme dans un benchmark. Cela montre également que MediaTek accélère le rythme et est capable de battre Qualcomm, qui est leader depuis un certain temps déjà.

C’est surprenant, étant donné du fait que le chipset Dimensity 8100 est fabriqué à partir de l’architecture 5 nm de TSMC. Le Snapdragon 8 Gen 1, quant à lui, est fabriqué à l’aide du processus de 4 nm du fondeur. Pour ceux qui ne le savent pas, un nœud de processus inférieur signifie généralement des performances plus élevées et une meilleure efficacité énergétique. En outre, le SoC Snapdragon 8 Gen 1 est doté du cœur ARM Cortex-X1, qui est censé offrir de meilleures performances.

Le célèbre informateur chinois Digital Chat Station a récemment partagé quelques captures d’écran, montrant les scores Geekbench 5 du Dimensity 8100, du Snapdragon 8 Gen 1 et du Snapdragon 888. Les trois tests ont été réalisés avec des appareils Realme et les résultats sont assez intéressants.