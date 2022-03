Dot Pad est un écran tactile avancé qui permet aux malvoyants de toucher et de sentir les images

Au cours de ces dernières années, de nombreuses entreprises comme Google, IBM et des chercheurs ont mis au point des dispositifs et des services innovants pour aider les malvoyants. Cependant, il n’existe pas beaucoup de dispositifs qui aident les aveugles et les malvoyants à interagir avec les appareils numériques, même si Google a déjà essayé d’intégrer un clavier en braille dans Android. Aujourd’hui, une société coréenne a mis au point un écran tactile qui permet aux personnes aveugles et malvoyantes de toucher et de sentir les images et les textes numériques.

Mis au point par une société coréenne axée sur la communication tactile, Dot Pad est un écran tactile unique qui permet aux aveugles et/ou aux malvoyants de toucher des images et des textes numériques et de les ressentir dans le monde réel. Il a pour but d’aider les personnes handicapées visuelles à accéder plus facilement que jamais aux contenus éducatifs et de communication.

Le Dot Pad est un écran avancé de lecture du braille qui repose sur 2 400 broches mobiles, disposées de manière spécifique. Ces broches reposent sur des actionneurs spéciaux, analogues à ceux des haut-parleurs des smartphones, qui peuvent facilement les déplacer vers le haut ou vers le bas pour former des textes et des images. Grâce à ces broches dynamiques qui sont méticuleusement disposées pour représenter des textes ainsi que des images en braille, le Dot Pad peut générer 300 glyphes en braille et 20 de plus en utilisant une ligne supplémentaire sous la zone d’affichage principale.

L’une des principales caractéristiques du Dot Pad est sa capacité à s’intégrer directement dans la fonction de lecture d’écran VoiceOver d’Apple pour accéder à des applications comme Plans, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Ainsi, les utilisateurs malvoyants peuvent désormais surfer sur leur fil Twitter ou « toucher » l’image de leurs amis sur Instagram, grâce à la capacité du Dot Pad à générer des images.

« Au XXIe siècle, il n’était pas logique que les personnes malvoyantes ne puissent pas accéder à des informations graphiques de manière numérique », a déclaré Ki Kwang Sung, le cofondateur de Dot. « Il y a beaucoup d’innovations dans tous les secteurs, y compris l’éducation, l’emploi et les services de réseaux sociaux… les exigences en matière d’informations graphiques sont de plus en plus élevées, ce qui signifie que les personnes malvoyantes sont exclues », a ajouté Sung.

Un appareil essentiel pour les enfants malvoyants

Le Dot Pad est donc considéré comme un appareil essentiel pour les enfants malvoyants et comme un « ajout qui pourrait changer la donne » à l’enseignement de la maternelle à la terminale dans la communauté des aveugles. En outre, la société travaille actuellement sur diverses nouvelles fonctionnalités qui permettront à l’appareil de mieux représenter les images. Elle travaille également sur un moyen de verrouiller les broches en position centrale pour représenter les profondeurs et les pentes des images.

En outre, Sung a déclaré que pendant les tests, les réactions de la communauté des aveugles ont été positives. Le cofondateur a indiqué que Dot travaille actuellement avec les gouvernements coréen et américain afin d’intégrer le Dot Pad dans leur secteur éducatif et de tirer parti des fonds éducatifs et des méthodes de subvention existantes pour financer leur projet. Les développeurs, quant à eux, peuvent en apprendre davantage sur l’API graphique tactile ici et sur le site des développeurs d’Apple afin de développer davantage de fonctions braille pour le Dot Pad, à l’avenir.