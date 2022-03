Google célèbre le 200e anniversaire de la peintre française Rosa Bonheur avec un doodle

En l’honneur de ce tableau célèbre, l’impératrice française Eugénie a décerné à Rosa Bonheur la Légion d’honneur, l’une des récompenses les plus prestigieuses de la nation, en 1865. C’était la première fois que cette distinction était décernée à une femme artiste. L’une des œuvres de Rosa Bonheur, Monarques de la forêt, a été vendue aux enchères en 2008 pour plus de 2 millions de dollars.

En 1853, Bonheur acquiert une renommée internationale avec son tableau « Le Marché aux chevaux » , qui représente le marché aux chevaux organisé à Paris. Ce tableau, qui est son œuvre la plus connue, est toujours exposé au Metropolitan Museum of Art de New York.

La réputation de Bonheur en tant que peintre et sculpteur d’animaux s’est développée dans les années 1840, et nombre de ses œuvres ont été exposées au prestigieux Salon de Paris de 1841 à 1853. Les spécialistes pensent que l’exposition de 1849 de « Labourage nivernais », une commande du gouvernement qui se trouve aujourd’hui au Musée national du château de Fontainebleau, l’établit comme artiste professionnel.