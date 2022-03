Le Xiaomi 12 Ultra utiliserait le capteur Sony au lieu de Samsung

Aujourd’hui, une nouvelle fuite concernant le futur flagship de Xiaomi, le 12 Ultra, a fait surface sur la toile, rapporte SamMobile. La fuite nous donne quelques informations sur le capteur de la caméra que le smartphone phare pourrait utiliser.

Cette information provient de la fuite Digital Chat Station sur le réseau social chinois, Weibo. La fuite suggère que le futur Xiaomi 12 Ultra sera équipé d’un nouveau capteur de caméra Sony, au lieu du capteur Samsung utilisé par son prédécesseur, le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Il semble que le smartphone sera également livré avec un module de caméra circulaire, selon les rendus fuités de l’appareil. Mais cela, comme je l’ai déjà mentionné, n’est pas la seule chose qui change cette année. Selon les informations, le Xiaomi 12 Ultra introduira un nouveau capteur de caméra Sony IMX8xx. Pour référence, son prédécesseur est le capteur ISOCELL de Samsung.

L’auteur de la fuite a également partagé deux images du Xiaomi 12 Ultra, en noir et en blanc, tout en confirmant le design du dos du flagship. Jusqu’à présent, selon les rumeurs, le smartphone devrait arborer un système de triple caméra avec une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra de 48 mégapixels avec un téléobjectif 5x et une caméra ultra grand-angle de 48 mégapixels.

Jusqu’à présent, il n’y a aucune information sur la date de sortie du Xiaomi 12 Ultra, mais nous sommes impatients de voir quels changements les nouveaux capteurs de la série IMX8 de Sony apporteront à la qualité d’image du flagship. Curieusement, Samsung a elle-même abandonné son propre capteur pour un capteur Sony sur le Galaxy S22 Ultra.

Aucune information sur la date de sortie

La fuite d’images et d’informations sur le capteur n’est pas la seule fuite qui est apparue récemment sur la toile au sujet du 12 Ultra. La même source, Digital Chat Station, a également fourni des informations sur sa batterie et sa charge. Selon la fuite, le Xiaomi 12 Ultra va offrir un support à la une charge maximale de 120 W pour sa batterie de 4 900 mAh. Pour référence, le Xiaomi 12 Pro, récemment sorti, a une batterie plus petite de 4 600 mAh et supporte la même charge rapide.

Comme certains d’entre vous le savent peut-être, la société a déjà dévoilé une partie de la gamme Xiaomi 12, le 12, le 12 Pro, et le 12 X, et nous nous attendons toujours à voir quelques smartphones Xiaomi 12 supplémentaires, y compris le modèle Ultra, le 12 Lite, et peut-être un 12T et un 12 T Pro.

Dans les semaines et les mois à venir, d’autres fuites vont probablement commencer à apparaître, alors restez à l’écoute !