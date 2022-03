MWC 2022 : voici la TicWatch GTH Pro avec un suivi de la santé artérielle

Alors que les smartwatches ont généralement choisi de mesurer la santé cardiaque par le biais d’électrocardiogrammes, Mobvoi a aujourd’hui qu’elle adoptait une approche différente.

Lors du MWC 2022, Mobvoi a annoncé la toute nouvelle smartwatch TicWatch GTH Pro qui est dotée de capacités de surveillance et de suivi de la santé artérielle. Mobvoi s’est associé à ATCOR, et ce nouvel outil de mesure est le résultat d’une collaboration de deux ans entre les deux entreprises.

La nouvelle TicWatch GTH Pro mesure 43,2 x 35,2 x 10,5 mm, et son châssis est en métal. L’écran est un panneau de 1,55 pouce avec une résolution de 360 x 320 m, et elle prend en charge la connectivité Bluetooth 5.1. La montre dispose d’une batterie d’une capacité de 260 mAh, et la société affirme qu’elle peut durer de 7 à 10 jours sur une seule charge, et qu’il faut 2 heures pour la recharger complètement.

La montre est dotée d’un bracelet interchangeable de 20 mm, et elle est également certifiée 5 ATM, ce qui signifie que vous pouvez l’emporter avec vous lorsque vous nagez et que vous allez à la plage. La TicWatch GTH Pro est également équipée d’un capteur PPG latéral, d’un accéléromètre, d’un capteur PPG (mesure de la fréquence cardiaque, des niveaux de SpO2, de la fréquence respiratoire sur le poignet), d’un capteur de température de la peau.

En ce qui concerne la capacité de suivi, c’est l’un des rares appareils capables de mesurer les formes d’ondes artérielles, de voir la force du pouls lorsque le sang circule dans le corps. Bien que la montre ne mesure pas votre tension artérielle, la plateforme est basée sur une technologie qui mesure les données de la tension artérielle centrale et brachiale. Les experts estiment que la pression artérielle provenant de l’artère centrale peut être une mesure plus précise que la pression artérielle traditionnelle prise dans le bras, et qu’elle pourrait être un meilleur prédicteur des maladies cardiaques.

Une mesure très précise ?

Comme précisé précédemment, la GTH Pro est dotée de deux capteurs optiques de fréquence cardiaque, l’un mesurant à partir du poignet et l’autre situé sur le côté de la montre. Comme pour les smartwatches générant un ECG, vous êtes censé placer un doigt sur le capteur latéral pour effectuer des relevés quotidiens. C’est logique, car le poignet n’est pas la zone la plus précise pour la lecture de la fréquence cardiaque, en raison du bruit des tendons, des muscles et des os qui bougent. Le bout du doigt est une meilleure zone pour mesurer les données biométriques du cœur, bien qu’il ait aussi ses inconvénients.

À partir de ces relevés quotidiens, les utilisateurs obtiennent un « Arty Score » qui représente leur santé cardiaque globale sur la base de quatre paramètres. Il s’agit de la capacité d’exercice, de l’âge artériel estimé, du stress cardiaque et de la fréquence cardiaque. La capacité d’exercice fait référence au flux sanguin vers le cœur, tandis que l’âge artériel est basé sur la « rigidité » de vos artères. Quant au stress cardiaque, il est basé sur la pression du pouls.

Pas encore disponible en France

La montre dispose également d’un capteur de fréquence cardiaque et de capacités de suivi de la SPO2. Elle est compatible avec les appareils iOS et Android, et elle peut suivre plus de 14 activités, ainsi que le sommeil.

La nouvelle TicWatch GTH Pro coûte 99,99 dollars, et elle est disponible dans le coloris Meteorite Black. Malheureusement, on ignore encore si la montre sera commercialisée dans l’hexagone.