Microsoft Family et Clipchamp sont désormais des applications natives de Windows 11

La dernière version preview de Windows 11 s’accompagne de plusieurs changements pour les utilisateurs, notamment deux nouvelles applications « inbox » qui seront disponibles pour les utilisateurs qui installent le nouveau système d’exploitation. En effet, Windows 11 apportera l’application Microsoft Family et les applications Clipchamp installées en standard.

La première d’entre elles est Microsoft Family, une application qui permet aux parents de mettre en place des contrôles pour leurs enfants et de bloquer l’accès à certaines applications.

« Les fonctions de sécurité familiale que vous utilisez sur le Web et le mobile sont désormais disponibles sur Windows 11 à partir de cette build avec l’appli Microsoft Family. Configurez le contrôle parental pour filtrer les applications et les jeux inappropriés et définissez la navigation vers des sites Web adaptés aux enfants pour Microsoft Edge. Aidez vos enfants à équilibrer leur temps d’écran sur Windows, Xbox et Android et utilisez les rapports d’activité pour mieux comprendre l’activité numérique de votre famille. Restez connectés même lorsque vous êtes séparés grâce au suivi de la localisation de la famille », a annoncé Microsoft.

L’application sera disponible sur l’édition familiale de Windows 11, et elle recevra des mises à jour depuis le Microsoft Store. Les utilisateurs de Windows 11 Pro, en revanche, devront l’installer manuellement depuis le Microsoft Store.

Clipchamp, le nouvel éditeur vidéo de Microsoft, devient également une application native « inbox » de Windows 11, et la société a fait l’éloge de ses capacités dans une annonce faite cette semaine.

Essayez le nouvel éditeur vidéo

Celle-ci vous permet de créer des vidéos, d’éditer des clips vidéo, et vous donne accès à de nombreuses photos et vidéos de stock que vous pouvez utiliser pour vos projets. D’une certaine manière, ClipChamp est le retour de l’emblématique Movie Maker, et semble apaiser les utilisateurs occasionnels qui veulent juste éditer des clips à la volée, ou rendre leurs films personnels un peu plus professionnels. Pour rappel, il s’agit de la même application d’édition vidéo que Microsoft a acquise au début de l’année dernière et qui est basée sur le Web. La différence maintenant est qu’elle arrivera dans le cadre de Windows 11 et ne nécessitera pas que les utilisateurs attendent son téléchargement.

« Ce qui distingue vraiment Clipchamp des autres éditeurs vidéo, c’est sa timeline. Normalement, il s’agit d’une interface réservée aux professionnels, car elle offre plus de contrôle (et de complication) que le monteur de tous les jours ne peut gérer. Cependant, dans Clipchamp, les choses sont différentes. Nous avons gardé les meilleurs aspects du montage sur la ligne de temps — la flexibilité, la possibilité d’affiner les détails — et supprimé le reste. Le résultat est une expérience de montage vidéo d’une simplicité rafraîchissante que tout le monde peut apprécier », explique le site.

Les deux applications devraient être promues comme des applications « inbox » sur les appareils de production plus tard dans l’année, peut-être lorsque la mise à jour 22H2 sera disponible pour tous les PC.