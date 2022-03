Attendez-vous à voir le Mac Studio, le Studio Display, et une nouvelle couleur de l’iPhone 13

Une nouvelle fuite suggère qu’Apple pourrait dévoiler le nouveau Mac Studio avec une nouvelle puce à l’intérieur ainsi que le tout nouveau Studio Display — un écran plus abordable que l’Apple Pro Display XDR haut de gamme.

La fuite suggère également qu’Apple pourrait sortir l’iPhone 13 en vert et l’iPad Air 5 en violet. Lors de l’événement « Peek Performance » du 8 mars d’Apple, nous nous attendons à voir le tout nouveau modèle iPhone SE 5G 2022, ainsi que le nouvel iPad Air 5, un Mac mini mis à niveau et des iPad standard.

Comme toujours, il est important de prendre ces fuites avec des pincettes, car il pourrait y avoir eu des changements de dernière minute, et certaines rumeurs pourraient finir par être fausses. Les nouvelles fuites proviennent de Luke Miani, qui a des antécédents mitigés en matière de fuites concernant Apple, comme le souligne 9to5Mac.

Mac Studio

Selon les dernières fuites, nous verrons le nouveau dispositif Mac Studio. Le Mac Studio se situe entre le Mac mini et le Mac Pro, et son design est analogue à celui du Mac mini, bien qu’il soit beaucoup plus épais. Le facteur de forme devrait être assez petit, mais il sera au moins 3 fois plus épais que le Mac mini, et il est prévu qu’il soit alimenté par la nouvelle puce Apple M2.

Apple Studio Display

Le nouvel écran Apple Studio Display serait une version plus abordable de l’actuel écran Pro Display XDR. Le moniteur aurait une taille d’écran de 27 pouces et ferait l’impasse sur la technologie Mini LED, et il n’aurait pas de refroidissement farfelu, comme le moniteur plus cher de la gamme. Nous n’avons pas d’informations sur le prix du Studio Display, mais il devrait coûter beaucoup moins cher que le Pro Display XDR de 5 499 euros.

iPhone 13 — Vert

Luke Miani affirme qu’Apple va dévoiler une nouvelle couleur pour la série d’iPhone 13, qui a été annoncée l’automne dernier. L’iPhone 13 a été lancé en cinq coloris : rose, bleu, minuit (noir), lumière stellaire (blanc) et rouge (PRODUCT). La nouvelle couleur devrait être le vert, et comme Apple aime dévoiler de nouvelles couleurs aux nouvelles saisons, nous pourrions le voir aujourd’hui.

iPad Air — Violet

L’iPad Air de l’année dernière a été lancé en 5 couleurs : gris sidéral, argent, vert, or rose et bleu ciel. Alors que les iPhone de l’année dernière avaient une couleur violette spéciale, les iPad n’ont pas eu droit à ce traitement chromatique, et la nouvelle fuite affirme que nous pourrions voir l’iPad Air dans une nouvelle couleur violette. Une autre fuite suggère également que l’iPad Air pourrait être équipé d’une puce Apple M1.

Quoi qu’il en soit, nous saurons tout aujourd’hui lors de l’événement « Peek Performance ». L’événement débutera à 19 heures, heure française.