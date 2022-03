Apple travaille sur Mac Studio, un hybride Mac mini et Mac Pro

Plus tôt dans la journée, un rapport a fait surface en affirmant qu’Apple travaillait sur un écran à résolution 7K appelé Apple Studio Display. Maintenant, un nouveau rapport affirme qu’Apple travaille sur un nouveau modèle de Mac.

Apple a lentement fait passer la gamme de Mac d’Intel à sa propre puce Apple Silicon. Et tandis que de plus en plus de Mac goûtent à la puce Apple M1, la société continue de travailler sur des processeurs encore plus puissants pour les futurs modèles. Alors que nous attendons l’annonce de la rumeur du Mac mini 2022, il semble qu’Apple travaille également sur un Mac encore plus puissant.

Apple semble développer une nouvelle station de travail appelée Mac Studio, qui serait un croisement entre le Mac mini et le Mac Pro. « Mac Studio » n’est peut-être pas le nom définitif en tant que tel, il pourrait s’agir d’un nom provisoire pour le moment.

Deux versions du Mac Studio sont en cours de développement, selon le rapport de 9to5Mac. La première sera équipée de la puce Apple M1 Max (également présente dans les modèles de MacBook Pro 14 pouces et de MacBook Pro 16 pouces de l’année dernière), tandis que la seconde utilisera une variante de puce d’Apple plus puissante que la M1 Max.

Le nom de code interne du Mac Studio serait J375 et serait destiné au marché professionnel. Cette affirmation est étayée par le fait qu’il correspond à l’Apple Studio Display, qui serait également en cours de développement. Si tel est le cas, Apple les commercialisera probablement ensemble pour les professionnels.

Une annonce à la WWDC ?

Ce n’est pas non plus la première fois qu’il est question du Mac Studio. Mark Gurman de Bloomberg a précédemment déclaré qu’Apple travaillait sur un Mac Pro plus petit qui inclurait une puce Apple Silicon avec 40 cœurs de CPU et 128 cœurs de GPU.

Comme pour tout ce qui concerne Apple, rien de tout cela n’a été confirmé. Apple organisera son événement de mars la semaine prochaine, au cours duquel nous nous attendons à voir le géant de la technologie révéler de nouveaux appareils Mac, mais il est peu probable qu’un appareil Mac Pro, quel qu’il soit, fasse son apparition. La WWDC est une vitrine beaucoup plus probable pour les équipements professionnels, et puisque cet événement est tout proche, nous pourrions voir le Mac Studio assez vite.