Le Apple Studio Display serait en cours de développement avec une résolution de 7K

Apple a introduit le Pro Display XDR en 2019. La rumeur veut que Apple travaille sur une version moins chère du Pro Display XDR qui coûtera moins cher que la version lancée il y a trois ans. Mais, selon un rapport de 9to5Mac, Apple développe un autre écran dans les coulisses qui va surpasser le Pro Display XDR.

Selon le rapport, le nouvel écran sera lancé comme le « Apple Studio Display ». Il n’est pas clair s’il s’agit d’un remplacement du Pro Display XDR ou d’une nouvelle option dans la gamme avec des caractéristiques distinctives, mais le rapport indique qu’il sera livré avec des spécifications encore plus haut de gamme que l’original.

9to5Mac affirme que l’Apple Studio Display sera doté d’un écran d’une résolution de 7K.

À titre de référence, le Pro Display XDR dispose d’un écran 6K de 32 pouces avec densité de pixels de 218 ppp. La taille exacte de l’écran du Studio Display n’est pas connue, mais si Apple va de l’avant avec la même taille d’écran, le Studio Display se vantera d’une densité plus élevée de 245 ppp.

L’écran, dont le numéro de code interne est J327, sera doté de la puce A13 Bionic. Cette puce sera utilisée pour gérer les tâches d’affichage, et l’écran lui-même ne devrait pas exécuter macOS en mode natif. En revanche, il sera compatible avec d’autres appareils Mac tels que Mac Pro et Mac mini, tout comme le Pro Display XDR.

On ne sait pas encore quand Apple pourrait présenter Apple Display Studio. Mais, la société organise un événement spécial le 8 mars 2022, où elle devrait annoncer de nouveaux Mac. Il n’y a pas eu de rumeurs selon lesquelles Apple présenterait le Studio Display lors de l’événement « Peek Performance », mais on ne sait jamais. Néanmoins, si l’on se réfère au calendrier des événements annuels d’Apple, la WWDC 2022 semble être le candidat le plus probable pour l’annonce de cette nouvelle série d’appareils. Nous en saurons vraisemblablement plus l’été prochain.