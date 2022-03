Android 12L arrivera sur les appareils Samsung, Lenovo et Microsoft

Nous avons d’abord entendu parler de Android 12L en novembre 2021, et maintenant Google a complètement craché le morceau sur ce que l’on peut attendre de sa version grand écran du système d’exploitation Android. Il semble qu’il s’agisse d’une initiative intéressante pour faire des tablettes Android une option plus viable.

Le changement le plus important confirmé pour Android 12L est l’inclusion d’une barre des tâches, qui permet de passer d’une application à l’autre de manière plus fluide et plus proche de celle d’un ordinateur portable. Google indique que vous pouvez glisser-déposer une application depuis la barre des tâches pour passer rapidement en mode écran partagé, ce qui semble être un excellent moyen de tirer parti de l’écran plus grand.

Google a également déclaré qu’il « optimise l’affichage de l’écran d’accueil, de l’écran de verrouillage, de l’ombre de notification, des écrans de configuration de l’appareil, des paramètres et au-delà ». Essentiellement, Android 12 est repensé de manière à ce qu’il ait l’air et fonctionne mieux sur un grand écran, ce qui est vraiment tout ce que tout utilisateur de tablette recherche.

En ce qui concerne la disponibilité, Google précise qu’elle apportera Android 12L aux appareils de Samsung, Lenovo, et Microsoft par le biais de mises à jour à partir de plus tard cette année. Malheureusement, Google n’a pas précisé quels appareils obtiendraient la version modifiée d’Android, mais il a mentionné les tablettes et les smartphones pliables, donc peut-être que nous pourrions voir le Galaxy Z Fold 3 obtenir la mise à jour.

Lenovo n’est pas une surprise, puisque sa tablette P12 Pro peut déjà exécuter une version bêta d’Android 12L. On ne sait pas exactement quels appareils des deux autres sociétés recevront la mise à jour — on peut supposer que la Surface Duo 2 de Microsoft est l’une d’entre elles, tandis qu’un certain nombre de tablettes Galaxy Tab de Samsung ou de smartphones Z Fold pourraient potentiellement bénéficier du nouveau logiciel.

Enfin, Google ne semble pas faire cela uniquement pour Android 12. La société a déclaré : « nous allons continuer à construire davantage de caractéristiques et de fonctionnalités pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos appareils à grand écran dans Android 13 et au-delà ».