Le Pixel 6a sera équipé de la même puce Tensor que le Pixel 6, et 6 Go de RAM

Avec les puristes d’Android et les fans hardcore de Google déjà concentrés sur le sans doute lointain duo de smartphones haut de gamme Pixel 7, certains d’entre vous pourraient se demander ce qui est arrivé au Pixel 6a. Ayant fait l’objet d’une fuite dans toute sa gloire il y a plus de trois mois, le smartphone de milieu de gamme a largement disparu des projecteurs ces derniers temps, à la digne exception d’une inhabituelle apparition dans un livre de coloriage à la fin du mois de janvier.

Google a fait les gros titres pour sa prochaine Pixel Watch et le très attendu smartphone de milieu de gamme Pixel 6a, dont le lancement sur le marché est prévu prochainement. Maintenant, avant la sortie officielle du Pixel 6a (attendue dans le courant du mois de mai), un listing Geekbench a révélé quelques spécifications clés de l’appareil, y compris des détails sur son chipset et sa RAM.

Le Google Pixel 6a a récemment été trouvé listé sur le site Web de Geekbench. Le listing a été téléchargé le 5 mars et met en avant les scores Geekbench 5 mono-cœur et multi-cœur de l’appareil. Le Pixel 6a a été en mesure d’acquérir un score monocœur de 1 050 points, et un score multicœur de 2 833 points. Ce sont des scores décents et devraient être suffisants pour un utilisateur lambda.

Selon le listing, le Pixel 6a embarquera le chipset Google Tensor, un peu comme ses aînés, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Cette fuite correspond aux rumeurs qui ont fait surface dans un rapport à la fin de l’année dernière. L’utilisation de la même puce que les modèles phares serait une première pour la série Google Pixel « a », permettant à la version beaucoup plus abordable du Pixel d’accéder aux dernières technologies de Google.

En outre, il est révélé que l’appareil sera livré avec 6 Go de RAM, bien que les détails sur le stockage interne restent inconnus pour le moment. Il est également révélé que le smartphone fonctionnera sous Android 12 dès sa sortie de la boîte, ce qui devrait être évident.

Un lancement en mai ?

Le listing du benchmark mentionne également le nom de code « bluejay », qui est le même nom de code qui a été repéré dans la base de données d’un opérateur basé aux États-Unis. Cependant, en dehors de ces éléments, il n’y a aucune information disponible sur la batterie, les caméras ou le stockage interne du Pixel 6a. Néanmoins, une précédente a suggéré que le design du smartphone sera analogue aux smartphones de la série Pixel 6.

Néanmoins, nous pouvons nous attendre à ce que davantage d’informations fassent surface avant le lancement officiel de l’appareil. Selon les précédents rapports, la société lancera le Pixel 6a ainsi que la Pixel Watch lors de son événement Google I/O 2022, qui démarre généralement en mai.