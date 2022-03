Google affirme que Chrome 99 est plus rapide que Safari sur Mac

Google a récemment publié Chrome 99, et bien qu’il ne s’agisse pas de la mise à jour la plus importante jamais publiée par la société, elle apporte quelques améliorations substantielles en termes de vitesse sur Mac et Android, selon Google. En effet, Google a déclaré que la dernière mise à jour de Chrome, la version M99, bat des records dans le benchmark Web Speedometer d’Apple et est même plus rapide et plus réactive que Safari sur les Mac.

« Nous sommes ravis d’annoncer que dans M99, Chrome sur Mac a obtenu le score le plus élevé à ce jour de tous les navigateurs — 300 — dans le benchmark de réactivité du navigateur Speedometer d’Apple », a déclaré Google dans un billet de blog.

En utilisant le test d’évaluation d’Apple, Google affirme que Chrome est 7 % plus rapide que les versions actuelles de Safari, ce qui n’est pas beaucoup, mais lorsque vous essayez de faire des choses, toute amélioration de la vitesse peut faire une énorme différence. En outre, Google a déclaré que ses tests ont révélé que les performances graphiques de Chrome sont 15 % plus rapides que celles de Safari sur Mac. Le benchmark Speedometer est censé simuler l’utilisation d’une application Web s’exécutant à l’aide de diverses technologies afin de déterminer la réactivité de l’expérience.

Enfin, Google a vanté les gains de vitesse de Chrome au fil du temps. Il a déclaré que « Chrome est désormais 43 % plus rapide qu’il y a seulement 17 mois ». Il s’agit d’une amélioration considérable, qui pourrait encore s’améliorer au fil du temps.

Sur Android, Google a déclaré : « Le chargement d’une page prend désormais 15 % de temps en moins, grâce à la priorisation des moments de navigation critiques sur le fil de l’interface utilisateur du navigateur ».

Chrome est-il le meilleur navigateur pour Mac ?

C’est l’une des questions auxquelles il est le plus difficile de répondre. En ce qui concerne la vitesse globale, Google a déclaré : « Nous savons que les benchmarks ne sont qu’une des nombreuses façons de mesurer la vitesse d’un navigateur. En fin de compte, ce qui compte le plus, c’est que Chrome soit réellement plus rapide et plus efficace dans son utilisation quotidienne, et nous continuerons donc à investir dans des améliorations de performances innovantes qui repoussent les limites du possible dans l’informatique moderne ».

Mais si les performances sont un facteur important lorsqu’il s’agit de la navigation générale sur le Web, la plupart des plaintes concernent le fait que Chrome accapare des ressources (RAM), et non sa lenteur. Si vous cherchez vraiment à savoir quel type de navigateur vous convient le mieux, vous devriez essayer les différentes options et vérifier leurs diverses fonctionnalités. Quelles sont les options de confidentialité qu’ils proposent ? Pouvez-vous synchroniser vos favoris et autres contenus sur plusieurs appareils ? Quelles extensions souhaitez-vous utiliser ? Sont-elles disponibles sur le navigateur que vous testez ? Prenez tout cela en compte et vous trouverez un navigateur à la fois rapide et suffisamment puissant pour faire ce que vous voulez.