Apple lancera demain un Mac mini M2 et un nouveau moniteur externe

Outre la présentation de l’iPhone SE 3, du nouvel iPad Air, de quelques Mac et peut-être une belle surprise dans le domaine de la réalité augmentée lors de l’événement de printemps « Peek Performance » de demain, Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’Apple pourrait également présenter en avant-première un écran externe et lancer un nouveau modèle de Mac mini.

Dans sa dernière lettre d’information Power On, Mark Gurman, analyste réputé d’Apple et journaliste à Bloomberg, a déclaré qu’Apple avait « terminé de travailler sur ce produit [l’écran] il y a plusieurs mois » et qu’elle était désormais prête à le lancer sur le marché. L’écran externe présumé d’Apple pourrait être équipé d’une puce Apple A13.

La société aurait travaillé sur un Studio Display doté d’une résolution 7K au cours des derniers mois et cherche à remplacer le Pro Display XDR dans sa gamme de produits lancée en 2019, qui a été l’un des meilleurs écrans externes de qualité professionnelle sur le marché, malgré son prix de départ de 5 499 euros.

« Je n’exclurais pas non plus qu’Apple présente en avant-première son écran externe de nouvelle génération. On m’a dit qu’Apple avait terminé de travailler dessus il y a plusieurs mois, et que le dispositif devait être lancé peu après le MacBook Pro de l’année dernière. Le dernier écran interne d’Apple est apparu en 2019 aux côtés du Mac Pro Intel. Un moniteur expliquerait également l’orthographe “Peek” », écrit Gurman.

Et ce n’est pas tout !

À part cela, Gurman a également cité une source de développeur, mentionnant que Apple a testé plusieurs appareils Mac avec une nouvelle puce qui comprend un CPU à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs, ce qui correspond aux spécifications du chipset Apple M2 dont on parle depuis un moment. De plus, on lui aurait dit qu’un nouveau Mac mini équipé de cette puce Apple M2 est « prêt à être lancé ». Le nouveau Mac mini pourrait contenir soit le chipset M2, soit le M1 Pro de l’année dernière.

Cependant, il est noté qu’Apple lancera le prochain lot d’appareils Mac, comme un nouvel iMac Pro ou un MacBook Pro d’entrée de gamme, dans les mois qui suivent, probablement en mai ou en juin : « Apple a testé cette nouvelle puce sur des machines fonctionnant sous macOS 12.3 (qui devrait sortir d’ici une semaine ou deux et fonctionner sur les nouveaux Mac) et un futur macOS 12.4, ainsi que macOS 13, qui sera présenté en avant-première en juin à la WWDC 2022 », a déclaré Gurman.

Il est donc possible que nous ne voyions pas beaucoup de Mac lors de l’événement de printemps de demain. Cela dit, nous pouvons nous attendre à voir au moins un modèle de Mac avec la nouvelle puce d’Apple. Mais rassurez-vous, nous pouvons certainement nous attendre à une foule de produits Apple qui seront dévoilés par la société lors de son premier événement de cette année.