Pas d’iMac Pro ou de Mac Pro, mais une annonce surprise demain par Apple

Apple organise demain son événement « Peek Performance ». On s’attend à ce que la société annonce de nombreux produits lors de cet événement, du nouvel iPhone SE avec 5G à l’iPad Air de 5e génération en passant par les nouveaux Mac. Quelques rumeurs ont également suggéré qu’Apple annoncerait un nouvel iMac Pro et/ou un nouveau Mac Pro avec des puces Apple Silicon lors de l’événement.

Cependant, un nouveau tweet de Ming-Chi Kuo, analyste fiable d’Apple, affirme qu’Apple n’annoncera pas les nouveaux modèles de Mac Pro avant l’année prochaine.

Predictions for Apple’s new desktop products:

1. 2022: More powerful Mac mini and more affordable external display (27-inch without mini-LED).

2. 2023: Mac Pro and iMac Pro. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 6, 2022

Mettant en avant ses prédictions pour les ordinateurs de bureau Mac attendus en 2022 et 2023, Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple n’annoncera pas l’iMac Pro ou le Mac Pro avec la puce Apple M lors de l’événement « Peek Performance ». En fait, les Mac ne devraient pas être annoncés tout au long de cette année, car Kuo précise que certains arriveront en 2023.

En 2022, Kuo affirme qu’Apple annoncera un nouveau modèle de Mac mini. Il affirme que le Mac mini 2022 sera plus puissant que le dernier modèle, mais ne donne pas de calendrier exact pour son lancement. Mark Gurman, de Bloomberg, affirme que le puissant Mac mini pourrait être lancé dès demain, car le produit est « prêt à l’emploi ».

Gurman affirme qu’Apple a testé plusieurs versions du nouveau Mac mini avec une nouvelle puce qui pourrait être Apple M2 ou une nouvelle version de la puce M1 Pro. Ce chipset contient un processeur à 8 cœurs (4 cœurs d’efficacité et 4 cœurs de haute performance) et 10 cœurs de GPU, selon Gurman. Selon lui, Apple présentera le nouveau Mac mini lors de l’événement de demain.

Un nouvel écran également lancé ?

La semaine dernière, un rapport détaillait qu’Apple avait développé un nouvel écran appelé Apple Studio Display. Maintenant, selon un nouveau rapport, il pourrait être dévoilé dès demain.

Mark Gurman et Ming-Chi Kuo pensent tous deux qu’Apple présentera un nouvel écran de 27 pouces cette année. Gurman affirme qu’Apple a terminé le développement du nouvel écran « il y a des mois » et qu’il était censé être annoncé l’année dernière. Cependant, cela ne s’est pas produit et maintenant Apple pourrait lancer le nouvel écran lors de l’événement Apple du 8 mars. Bien qu’aucun des deux analystes réputés d’Apple n’ait pointé du doigt le nom « Studio Display », on peut en déduire qu’ils parlent tous deux de l’Apple Studio Display.

Il reste à voir si Apple passe effectivement à l’acte et annonce le nouvel écran lors de l’événement. Il convient de noter que cet écran est différent de l’écran abordable sur lequel l’entreprise travaille selon les rumeurs. L’écran qui pourrait être dévoilé demain devrait être destiné aux professionnels, tout comme le Pro Display XDR. Espérons que nous en saurons bientôt plus lors de l’événement « Peek Performance » de demain.