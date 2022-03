Apple n’est pas encore prête à lancer son casque AR/VR

Le 8 mars au matin, le PDG d’Apple, Tim Cook, montera sur scène devant un public mondial qui attend avec impatience les derniers produits de la société. Depuis qu’Apple a intitulé l’événement « Peek Performance », tous les fans se sont posé la question sur l’existence d’un « One more thing ». La plupart des fans se sont contentés d’une seule prédiction : Apple va enfin dévoiler son casque AR/VR dont on parle depuis longtemps. Malheureusement, rien n’est certain.

Ce n’est pas une supposition complètement farfelue, car le logo de l’événement sur la page d’Apple inclut un logo AR dans l’image multicolore. Une rapide recherche sur Google des images des hôtes des événements passés révèle que des logos AR analogues sont apparus pour de précédents événements qui n’avaient rien à voir avec une nouvelle technologie Apple VR, comme d’autres l’ont également remarqué.

Cela fait des années que l’on parle de l’arrivée d’Apple dans le monde de la réalité augmentée (AR) et réalité virtuelle (VR). Bien qu’il soit assez naturel pour Apple d’entrer dans un domaine déjà exploité par Sony, HTC, Oculus et d’autres puissances technologiques, Apple se trouve dans la position inhabituelle de prendre la tête d’une catégorie de produits.

Si Apple s’attribue le mérite d’avoir révolutionné la technologie grand public mondiale avec l’iPod, l’iPhone et l’Apple Watch, ses concurrents se sont lancés sur le marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle bien avant le fabricant de l’iPhone. Apple se trouverait dans la position inhabituelle d’essayer de répondre aux attentes fonctionnelles de ces casques, tout en cherchant à redéfinir ou à dépasser les attentes des consommateurs pour tout ce qui concerne la réalité augmentée ou virtuelle.

Si Apple veut se lancer dans ce nouveau secteur, il faut bien commencer quelque part.

Un événement assez conventionnel

Mais encore une fois, si Apple veut se lancer, il faut bien qu’elle commence quelque part. La question est la suivante : Apple annoncera-t-elle vraiment son nouvel appareil de réalité virtuelle lors de cet événement « Peek Performance » ? Les débats font rage sur les réseaux sociaux. Les fans ont tout analysé, des combinaisons de couleurs du logo au format de l’image, pour prouver l’arrivée imminente de la future visière fantaisie d’Apple.

Malheureusement, et malgré toute l’excitation, de nombreux experts d’Apple pensent que les produits AR/VR de la société ne seront pas disponibles avant au moins un an. De plus, même s’il y avait un potentiel attrait, l’actualité mondiale récente pourrait avoir fait capoter tout le plan, comme c’est le cas pour tant d’autres éléments de la vie dans le monde.

Il y a fort à parier qu’Apple dévoilera un nouvel iPhone SE, un nouvel iPad Air et peut-être de nouveaux Mac lors de ce qui sera probablement une présentation parfaitement productive, mais très typique d’Apple.