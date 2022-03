Microsoft Edge 99 ajoute des mots de passe personnalisés pour le remplissage automatique

by

by

Microsoft a présenté la nouvelle mise à jour Edge 99 pour son navigateur, qui apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités telles que des mots de passe personnalisés pour le remplissage automatique, la possibilité de personnaliser plusieurs profils, et plus encore pour les utilisateurs stables.

Cette mise à jour arrive juste avant la mise à jour Edge 100, qui devrait introduire quelques changements majeurs. En attendant, voici les détails de la nouvelle mise à jour Microsoft Edge 99.

La mise à jour, comme mentionné dans le dernier article de blog, comprend une nouvelle fonctionnalité de mots de passe personnalisés, qui aidera les utilisateurs à ajouter une chaîne personnalisée comme mot de passe principal tout en accédant à l’option « mot de passe automatique ». Une fois activée, cette fonction permettra aux utilisateurs d’entrer le mot de passe personnalisé pour que leurs mots de passe réels soient automatiquement remplis dans les formulaires Web. Il s’agit d’une extension de l’étape d’authentification, qui utilise Windows Hello et votre mot de passe de connexion, que les utilisateurs peuvent activer avant que les mots de passe enregistrés ne soient remplis automatiquement. Elle est destinée à fournir une couche de sécurité supplémentaire.

Ensuite, les utilisateurs pourront personnaliser plusieurs profils en ajoutant une liste de sites Web pour chaque profil dans Edge 99. Cela aidera les utilisateurs à passer facilement d’un profil d’utilisateur à l’autre. Pour rappel, cette fonctionnalité était mentionnée dans la mise à jour Edge 98 mais n’est entrée en vigueur que maintenant.

Un autre ajout est la possibilité de parcourir les fichiers PDF avec les vignettes pour un accès plus facile. Les vignettes sont accessibles sur le volet situé sur le côté gauche du lecteur de PDF dans Microsoft Edge 99.

En cours de déploiement

Il est également possible de configurer une liste de domaines (schémas HTTP/HTTPS et noms d’hôtes uniquement) pour lesquels le gestionnaire de mots de passe sera désactivé. Cette fonctionnalité ne permet pas d’enregistrer ou de remplir automatiquement les mots de passe de ces sites Web. Cela peut être fait en utilisant la politique PasswordManagerBlocklist. En plus de cela, Microsoft modifiera également le user agent pour les développeurs Web dans la mise à jour Edge 100.

La nouvelle mise à jour Microsoft Edge 99 est en cours de déploiement pour les utilisateurs stables. Si ce n’est pas le cas, les utilisateurs peuvent cliquer sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit -> Aide et commentaires -> À propos de Microsoft Edge pour vérifier la dernière mise à jour.