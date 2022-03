Une fuite de l’iPhone SE 3 laisse entrevoir deux grands changements et un lancement le 8 mars

Apple a annoncé son événement de lancement du printemps 2022, qui aura lieu le 8 mars, plus tôt cette semaine, et nous nous attendons à voir un certain nombre de produits tels que l’iPhone SE 3, un nouvel iPad Air, et plus encore. Avant que l’événement n’ait lieu et ne révèle tous les produits, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a décidé de donner quelques détails sur l’iPhone SE nouvelle génération comme un rituel de dernière minute.

Pour cette fuite de dernière minute, Kuo est allé sur Twitter et le premier message concerne l’iPhone SE 3. Alors qu’initialement le compte n’était pas considéré comme authentique, il a été confirmé par la suite.

Il est révélé que l’iPhone SE 3 (et non l’iPhone SE+5G) aura un facteur de forme analogue à celui de l’iPhone SE 2. Il faut donc s’attendre à des bords épais, une seule caméra arrière, et le traditionnel capteur Touch ID. Cette information corrobore ce que nous entendons depuis un certain temps déjà. Cependant, nous avons également entendu parler d’un design analogue à celui de l’iPhone XR pour le nouvel iPhone SE.

L’iPhone SE 3 devrait également être équipé du chipset A15 Bionic, que l’on retrouve également sur la dernière série d’iPhone 13, et d’un support 5G (bandes 5G sub-6GHz et mmWave). C’est également quelque chose que nous entendons depuis longtemps, donc les chances que cette information soit vraie semblent épaisses.

D’autres détails incluent trois variantes de stockage : 64 Go, 128 Go, et 256 Go (bien que, 64 Go de stockage de base semble insuffisant maintenant) et trois options de couleur, à savoir Noir, Blanc, et (PRODUCT) RED.

Some predictions for the coming new iPhone SE:

1. Mass production in Mar’22.

2. Estimated shipments of 25-30 mn units in 2022.

3. Storage: 64/128/256GB.

4. A15 & 5G support (mmW & Sub-6 GHz).

5. Casing: white, black, and red.

6. Similar form factor design to current SE. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 4, 2022

De grosses ventes ?

Kuo a également révélé quelques informations sur les expéditions de l’iPhone SE 3, suggérant que Apple est susceptible d’expédier entre 25 et 30 millions d’unités cette année. Il a également révélé que le smartphone entrera en production de masse ce mois-ci, ce qui signifie qu’il pourrait ne pas être immédiatement disponible à la vente après son lancement.

L’iPhone SE 3 devrait également être proposé à un prix abordable, ce qui en fera le premier iPhone 5G bon marché. En outre, il sera rejoint par une série d’autres produits Apple lors de l’événement du 8 mars.