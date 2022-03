Disney+ lancera un plan d’abonnement moins cher, financé par la publicité, dans l’année

Disney+, le populaire service de streaming vidéo, est prêt à élargir ses offres d’abonnement. La plateforme de streaming a annoncé qu’elle lancerait une nouvelle formule avec publicité dans le courant de l’année. Ce nouveau plan d’abonnement Disney+ rejoindra les plans existants qui offrent du contenu sans publicité aux utilisateurs.

Le nouveau plan d’abonnement Disney+ avec publicité sera d’abord introduit aux États-Unis et sera ensuite étendu à d’autres marchés d’ici 2023. Le plan sera accompagné de publicités, ce qui signifie qu’il sera beaucoup moins cher que ses plans actuels, à partir de 8,99 euros par mois. Pour ceux qui ne le savent pas, Disney+ coûte 8,99 euros par mois et 89,90 euros par an.

Kareem Daniel, President de Disney Media and Entertainment Distribution, a déclaré: “L’élargissement de l’accès à Disney+ à un public plus large et à un prix plus bas est une victoire pour tout le monde : les consommateurs, les annonceurs et nos conteurs. Davantage de consommateurs pourront avoir accès à notre incroyable contenu. Les annonceurs pourront toucher un public plus large, et nos conteurs pourront partager leur incroyable travail avec davantage de fans et de familles ».

Ce plan à venir aidera également Disney+ à disposer d’une plus grande attraction auprès des personnes qui se sont autrement abstenues de s’abonner à son contenu, qui comprend principalement des spin-offs de Marvel, des films et des séries TV de Pixar et de Disney.

Disney+ espère également atteindre une base d’utilisateurs de 230 à 260 millions d’ici 2024 grâce à ce nouveau plan financé par la publicité. De plus, il peut s’avérer bénéfique pour les annonceurs également. Cependant, il reste à voir si les gens sont prêts à faire le compromis de voir des publicités à un coût d’abonnement moindre et si Disney+ est capable d’atteindre cet objectif.

Rien de concret

Pour rappel, on s’attend également à ce que Disney+ introduise en Inde un plan moins cher pour les mobiles uniquement, un peu comme Netflix, dans le même but d’attirer plus d’utilisateurs. Nous en saurons plus sur cette offre d’abonnement dans les prochains jours.

Pour en revenir au plan Disney+ à venir, on ne sait pas grand-chose sur ce nouveau plan, notamment son prix, ses avantages, etc. Toutefois, ces détails devraient être dévoilés prochainement.