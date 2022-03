Microsoft rappelle que certaines fonctionnalités de Windows 11 pourraient ne jamais être livrées

by

La plus récente version preview de Windows 11 est remplie de bonnes choses, car Microsoft a introduit un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, en commençant par les dossiers d’applications dans le menu Démarrer et en terminant par plus d’interface Mica dans tout le système d’exploitation.

Il est évident que le déploiement par Microsoft de tant de nouvelles fonctionnalités est une bonne nouvelle pour les membres du programme Insider et les utilisateurs qui espèrent voir Windows 11 évoluer à un rythme beaucoup plus rapide.

Mais, le géant du logiciel basé à Redmond rappelle aux utilisateurs que les fonctionnalités qu’elle teste avec l’aide du canal Dev sont non seulement dépourvues de date de sortie définitive, mais qu’elles peuvent aussi ne jamais être livrées.

En effet, le canal Dev du programme Windows Insider est uniquement censé aider Microsoft à expérimenter diverses idées, et il n’y a donc aucune garantie qu’une fonctionnalité incluse dans l’une de ces builds reçoive un jour le feu vert.

« Le canal Dev reçoit des builds qui représentent un travail de longue haleine de la part de nos ingénieurs, avec des fonctionnalités et des expériences qui ne seront peut-être jamais publiées, car nous essayons différents concepts et obtenons des retours. Il est important de se rappeler que les builds que nous publions sur le canal Dev ne doivent pas être considérés comme correspondant à une version spécifique de Windows et les fonctionnalités incluses peuvent changer au fil du temps, être supprimées ou remplacées dans les builds Insider ou ne jamais être publiées au-delà des Windows Insiders pour les clients généraux », explique Microsoft.

L’accent est désormais mis sur les tests

« Ce ne sont pas toujours des builds stables, et parfois vous verrez des problèmes qui bloquent des activités clés ou nécessitent des solutions de contournement. Il est important de s’assurer que vous lisez les problèmes connus répertoriés dans nos articles de blog, car nous documentons un grand nombre de ces problèmes ».

D’autre part, il y a des fonctionnalités qui feront certainement leur apparition sur Windows 11 tôt ou tard, y compris le support du glisser-déposer dans la barre des tâches et les dossiers d’applications dans le menu Démarrer.